Украинцы назвали футболиста сборной, который больше всего заслуживает "Золотой мяч-2024"

Опрошенные фанаты назвали 6 футболистов "сине-желтых" и главу Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Больше всего симпатий собрал универсал лондонского "Арсенала" Александр Зинченко.

"Золотой мяч" легионеру из чемпионата Англии отдали бы пятеро болельщиков. Рядом с ним расположились вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик (по 3 голоса). Также нашлись поклонники еще трех "динамовцев" – Владислава Ваната, Виталия Бульского и Николая Шапаренко.

Президент УАФ остался любимцем украинцев. Шевченко "Золотой мяч" и сейчас отдала бы часть болельщиков. Экс-форвард "Динамо", "Милана" и лондонского "Челси" свой приз завоевал в 2004 году.

Что известно о "Золотом мяче-2024"

Церемония вручения награды намечена на 28 октября. Мероприятие состоится в парижском театре "Шатле".

На этой неделе культовое издание France Football обнародовало список претендентов на "Золотой мяч-2024". В перечень 30-ти избранных попал и украинец Довбык. "Инопланетные" Криштиану Роналду и Лионель Месси, завоевавшие 13 призов на двоих, не попали в топ-30 лучших.

За всю историю "Золотого мяча" украинские футболисты трижды побеждали в голосовании. До упомянутого Шевченко достижение покорилось Олегу Блохину (1975) и Игорю Беланову (1986).