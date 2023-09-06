Украинцы могут заработать на коррупционерах: что нужно делать

Как отметили в НАПК, этот портал является одним из инструментов реализации антикоррупционной политики Украины. Он обеспечивает круглосуточный доступ для предоставления уведомлений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

"Эффективное функционирование Портала является частью требований для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Таким образом выполнены их рекомендации и интегрирован опыт других успешных государств по построению взаимодействия с обличителями", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

Для того чтобы сообщить о коррупции на портале, нужно:

Открыть веб-сайт портала. Выбрать организацию, в которой вы стали свидетелем коррупции. Заполнить форму сообщения. Нажмите кнопку "Отправить".

Кто может обратиться в Портал?

Сообщить о коррупции может любое лицо, которому стала известна информация о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушениях, может сообщить об этом на Портале. Законодательство не содержит каких-либо ограничений по этому вопросу. Однако не каждый может обрести статус обличителя.

Какая разница между обличителем и заявителем?

Лицо считается обличителем при совокупности следующих условий:

сообщить о коррупции должно физическое лицо (гражданин Украины, иностранец, лицо без гражданства), которая убеждена, что ее информация достоверна;

приведенная в сообщении информация должна содержать фактические данные, доказывающие возможное совершение другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые можно проверить;

эта информация стала ей известна в связи с ее трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождение ею службы или обучения.

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных условий лицо считается заявителем.

Возможно ли сообщить о коррупции анонимно?

Портал предлагает выбор - анонимно подавать сообщения или с указанием информации о себе. Это решать вам. Каждому гарантируется право на конфиденциальность. Однако, если лицо совершило сообщение анонимно, оно не может претендовать на вознаграждение, а также не может пользоваться статусом обличителя.

Можно также не указывать о себе никаких данных. В любом случае каждому заявителю предоставляется идентификатор, введя который можно следить за ходом рассмотрения сообщения. Его необходимо будет ввести в соответствующее поле на Портале и узнать, на какой стадии находится рассмотрение вашего сообщения.

Каков порядок получения и рассмотрения сообщений?

Уведомление подлежит рассмотрению, если приведенная в нем информация содержит фактические данные, которые могут быть проверены. Предварительное рассмотрение сообщений производится в срок не более десяти рабочих дней со дня внесения информации в Портал.

Если при предварительном рассмотрении выявляются признаки коррупционного правонарушения, материалы передаются соответствующему специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции или ДБР. Если изложенная в сообщении информация подтверждается, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности уполномоченным субъектом.

Обращаем внимание, что лицу, совершившему уведомление, предоставляется подробная информация о результатах предварительного разбирательства в трехдневный срок со дня завершения разбирательства.

Какие гарантии безопасности для обличителя?

При наличии угрозы жизни, жилью, здоровью и имуществу обличителей, их близких лиц в связи с осуществленным сообщением правоохранительные органы могут предоставить защиту от противоправных посягательств, что предусмотрено Законом Украины "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве".

Поводом к принятию мер безопасности могут быть: заявление обличителя, члена его семьи или близкого родственника; обращение руководителя соответствующего государственного органа; получение оперативной и другой информации о наличии угрозы жизни, здоровью, жилью и имуществу.

Каков алгоритм получения вознаграждения 10%?

Первым условием получения вознаграждения является статус обличителя в уголовном производстве. Размер вознаграждения составляет 10% от денежного размера предмета коррупционного уголовного правонарушения или от нанесенного государству ущерба.

Однако вознаграждение не может быть больше 3000 минимальных заработных плат, установленных на время совершения такого правонарушения. Вознаграждение выплачивается по результатам судебного разбирательства после вынесения судом обвинительного приговора, вступившего в законную силу на средства Госбюджета органами государственного казначейства.

Коррупционные скандалы в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

К тому же, недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке, по данным расследования, выросла втрое.

Мы также сообщали, что недавно украинский президент Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к государственной измене.