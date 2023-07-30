ua en ru
Вс, 30 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как получить паспорт Украины при наличии только советского образца: объяснение

Новина українською →
Воскресенье 30 июля 2023 11:06
Как получить паспорт Украины при наличии только советского образца: объяснение Фото: как получить паспорт Украины при наличии только советского образца (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас есть украинцы, которые до сих пор не получали паспорт гражданина Украины и имеют только документ советского образца. Это, в свою очередь, вызывает у них проблемы при, например, попытке получить социальную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

"Поскольку каждый случай индивидуален, лицу следует обратиться в территориальное подразделение ГМС с имеющимися документами. Ему будут предоставлены консультации и разъяснения относительно дальнейших действий", - пишет пресс-служба.

Если же сведения о постоянном проживании на территории нашей страны по состоянию на 24.08.1991 и проживания по состоянию на 13.11.1991 не подтверждаются - лицо может обратиться в суд, чтобы установить указанные факты, после чего сможет пройти процедуру регистрации лица гражданином Украины.

"Если у лица имеется паспорт и регистрация места жительства подтверждается по состоянию на указанные выше даты, то лицо может обращаться в территориальное подразделение ГМС для оформления паспорта гражданина Украины", - объясняет Минреинтеграции.

Если лицо является недееспособным - его интересы представляет законный представитель: один из родителей, опекунов или попечителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
документи паспорт України
NEWS
ВСУ атакуют Клещиевку и продвигаются в Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ атакуют Клещиевку и продвигаются в Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии