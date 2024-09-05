Пенсия по возрасту: когда назначается и кто имеет право выйти до 60 лет

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от полученного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста. Отдельным категориям пенсии могут назначаться до 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отмечается в разъяснении, законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

Так, для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа, сообщили в ПФУ.

Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.

Пример назначения пенсии

Как отметили в ПФУ, страховой стаж, дающий право выхода на пенсию, определяется на дату достижения лицом возраста 60, 63 или 65 лет.

Например:

Мужчине 60 лет исполняется 01.02.2024.

Полученный страховой стаж на эту дату – 30 лет 6 месяцев.

Необходимый страховой стаж – 31 год.

Человек работает. Если, например, работая, он получает еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после получения страхового стажа 31 года. Пенсия будет назначена с даты обращения.

Страховой стаж

Как отметили в ПФУ, страховой стаж, полученный после 1 января 2004 года, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды работы до 2004 года - на основании трудовой книжки и других документов о стаже.

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия по возрасту назначается автоматически или по обращению человека.

Пенсия по возрасту, со дня следующего за днем достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически (без обращения человека), если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже).

Заявление на назначение пенсии и пакет документов можно подать непосредственно в любой сервисный центр ПФУ или в электронной форме через веб-портал ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Пенсия до 60 лет

Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет: