Налоговая скидка на обучение ребенка: кто имеет право и как оформить в Украине

В Украине родители могут получить так называемую налоговую скидку на обучение своих детей. Можно вернуть часть средств вспять.

О том, как оформить налоговую скидку на обучение – читайте в материале РБК-Украина.

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Что такое налоговая скидка на обучение

В Украине оформить налоговую скидку может сам студент (если у него официальный заработок с которого платит налоги) или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена/супруг).

Возмещаются затраты на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

Условия и случаи предоставления

Вы можете вернуть себе часть расходов на обучение в виде налоговой скидки согласно статье 166 Налогового кодекса Украины.

Возмещению подлежат только услуги отечественных вузов. Не возмещаются дополнительные курсы или обучение на военной кафедре.

Размер налоговой скидки – 18 % от стоимости обучения. Учитываются фактические расходы, понесенные в прошлом году.

Оформить налоговую скидку можно до 31 декабря следующего года за отчетным.

Сумма, которая должна быть возвращена налогоплательщику, засчитывается на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом в адрес, указанный в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации.

Как получить и что для этого нужно

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя путем отправки документов по почте (рекомендованным письмом).

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения;

копии страниц паспорта, подтверждающих паспортные данные

налоговое право на имущественное состояние и доходы;

справка о заработной плате за отчетный период, с обязательным включением сумм налогов, удерживаемых из заработной платы и суммы льготы;

копия договора с учебным заведением;

копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение;

документы, подтверждающие степень родства (если за обучение платят родители, то нужно предоставить свидетельство о рождении ребенка, если на налоговую скидку претендует муж или жена – свидетельство о браке);

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Как вычислить размер налоговой скидки

Для того чтобы рассчитать размер скидки, необходимо всю вашу заработную плату за год умножить на 0,18% (поскольку скидка от налога составляет 18%) – так вы сочтете, сколько налога заплатили из заработной платы. От зарплаты за год вычесть плату за обучение за год и полученную сумму нужно умножить на 0,18%. Далее эту полученную сумму следует вычесть из суммы налога из заработной платы. Так вы узнаете, сколько денег вам должно вернуть государство за оплату образовательных услуг.

К примеру, за год вы получили заработную плату условно говоря 120 000 грн.

То есть, за год с такой вашей заработной платы вы заплатили 21 600 грн налога (120 000 * 0,18 = 21 600). За обучение вы заплатили, условно говоря, 25000 грн. Итак, (120 000 – 25 000)*0,18% = 17 100. Далее 21 600 – 17 100 = 4 500. То есть при такой годовой зарплате и плате за обучение государство должно вернуть вам 4 500 грн (расчет ориентировочный).

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