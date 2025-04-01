RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украинцы могут получить компенсацию за жилье для переселенцев: что нужно знать

Фото: ПФУ напомнил, как получить компенсацию за размещение ВПЛ (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, которые бесплатно размещают переселенцев, могут получить компенсацию от государства. Подать заявку на выплаты можно онлайн и офлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

В Украине продолжает действовать социальная программа поддержки внутренне перемещенных лиц. Граждане, которые бесплатно предоставляют жилье переселенцам, могут получить компенсацию от государства.

Для этого работает веб-ресурс "Прихисток", где украинцы могут предложить жилье, а ВПЛ - найти временный приют.

По постановлению Кабмина, с 1 марта 2025 года рассмотрение новых обращений о назначении компенсации за размещение ВПЛ осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Для получения выплат нужно подать соответствующую заявку. Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде, в частности через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Компенсация назначается владельцу жилья на шесть месяцев и автоматически продлевается на следующие шесть месяцев после проведения проверки права на назначение компенсации. Выплата составляет 450 гривен на одного размещенного человека.

Компенсация не назначается и не выплачивается, если:

  • установлен факт родственных связей владельца жилья с ВПЛ / членом его семьи;
  • получена информация о непроживании ВПЛ более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация расходов, или установлен факт пребывания ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации расходов;
  • установлен факт приведения в заявлении или сообщении недостоверной информации.

 

Выплаты ВПЛ в 2025 году

Напомним, что для назначения выплат внутренне перемещенные лица должны получить справку ВПЛ. Это комплексная услуга, то есть оформить справку и денежную помощь можно сразу для всей семьи. Более подробная инструкция - по ссылке.

Материальная помощь на проживание для переселенцев начисляется ежемесячно. Выплаты составляют 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.

Больше об условиях получения материальной поддержки - в материале РБК-Украина.

Также узнавайте, какая помощь предусмотрена для детей-переселенцев в 2025 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионный фонд УкраиныМинистерство социальной политикиВнутренне перемещенные лица