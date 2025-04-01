Украинцы могут получить компенсацию за жилье для переселенцев: что нужно знать

В Украине продолжает действовать социальная программа поддержки внутренне перемещенных лиц. Граждане, которые бесплатно предоставляют жилье переселенцам, могут получить компенсацию от государства.

Для этого работает веб-ресурс "Прихисток", где украинцы могут предложить жилье, а ВПЛ - найти временный приют.

По постановлению Кабмина, с 1 марта 2025 года рассмотрение новых обращений о назначении компенсации за размещение ВПЛ осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Для получения выплат нужно подать соответствующую заявку. Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде, в частности через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Компенсация назначается владельцу жилья на шесть месяцев и автоматически продлевается на следующие шесть месяцев после проведения проверки права на назначение компенсации. Выплата составляет 450 гривен на одного размещенного человека.

Компенсация не назначается и не выплачивается, если: