Украинцы могут получить помощь на покупку лекарств в Польше: инструкция

Для искателей убежища из Украины, которые пересекли границу после 24 февраля, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine.

Главным условием присоединения к программе является предъявление документа, подтверждающего предоставление польского идентификационного номера PESEL.

Так, программа предусматривает выделение 500 злотых, из которых 350 злотых идет на покрытие лекарства по рецепту и 150 - за лекарства без рецепта. В рамках этой программы помощь смогут получить до ста тысяч украинцев, живущих сейчас в Польше.

Как присоединиться к программе Health4Ukraine?

1. заполните электронную регистрационную форму;

2. дождитесь, пока ваша заявка и данные будут проверены организаторами;

3. после чего вы получите сообщение по адресу электронной почты, указанному при регистрации. Сообщение содержит штрих-код с цифрами, позволяющими покупать лекарства в аптеке, а также авторизоваться на сайте или в специальном приложении.

Напомним, ранее мы писали, как доехать до Польши бесплатными автобусами.

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