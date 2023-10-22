Украинцы могут бесплатно выучиться на сапера, но не все

Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер". Однако воспользоваться ими могут лишь некоторые группы населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований.

Теперь возможно обучение по профессии "сапер".

"Сейчас Украина - самая заминированная страна в мире. Более 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому гуманитарное разминирование - один из критически важных для Украины вопросов", - объяснила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины. Юлия Свириденко.

Обучение по новой профессии

Обучение по профессии "сапер" в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

участники боевых действий (УБД);

уволены с военной службы;

45+ лет;

люди, получившие ранения в результате войны;

лица с инвалидностью;

люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

По словам министерства, теперь человек, который принадлежит к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 грн и пройти соответствующее обучение.

Подать заявку или узнать подробнее об услуге можно по ссылке.

Ваучеры на обучение в Украине.

Переселенцы и ветераны войны смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.

Всего с начала года ваучер на обучение получили 15187 человек. Профинансировано по программе 178 млн. грн.

Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.

Как в Украине получить ваучер на бесплатное обучение и кому он дается - читайте в материале РБК-Украина.

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