Пенсия по возрасту: когда назначается и какой стаж требуется для выхода в 60 лет

Право на назначение пенсии по возрасту в Украине определяется в зависимости от страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста. Общие условия определены статьей 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отмечается в разъяснении, законом определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

"Так, для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2024 году необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа", - говорится в сообщении.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2024 году, имеет менее 31 года необходимого страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2027 году при наличии не менее 24 лет страхового стажа, сообщили в ПФУ.

Минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.

Пример назначения пенсии

Как отметили в ПФУ, страховой стаж, дающий право выхода на пенсию, определяется на дату достижения лицом возраста 60, 63 или 65 лет.

К примеру:

Мужчине 60 лет исполняется 01.02.2024.

Полученный страховой стаж на эту дату – 30 лет 6 месяцев.

Необходимый страховой стаж – 31 год.

Человек работает. Если, например, работая, он получит еще 6 месяцев страхового стажа, то обратиться за назначением пенсии он сможет после приобретения страхового стажа 31 года. Пенсия будет назначена с даты обращения.

Страховой стаж

Как отметили в ПФУ, страховой стаж, полученный после 1 января 2004 года, исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а за периоды работы до 2004 года - на основании трудовой книжки и других документов о стаже.

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от полученного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Пенсия по возрасту назначается автоматически или по обращению человека.

Пенсия по возрасту, со дня следующего за днем достижения возраста 60 лет, может назначаться автоматически (без обращения лица), если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, полученном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифровки трудовая книжка, другие документы о стаже).

Заявление на назначение пенсии и пакет документов можно подать непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Отдельным категориям граждан могут назначаться пенсии по возрасту до достижения возраста 60 лет:

на льготных условиях - лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда и других работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства;

досрочные - лицам, имеющим особый статус, в частности многодетным матерям и матерям детей с инвалидностью с детства, участникам боевых действий и членам семей погибших, гражданам, уволенным с работы, которым на время увольнения осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста;

с уменьшением пенсионного возраста - участникам ликвидации и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил 5,1%.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве – 7 249 гривен. Далее следуют Ровенская (6 790 гривен), Донецкая (6 622 гривны), Луганская (6 334 гривны) и Житомирская (5 924 гривны) области.