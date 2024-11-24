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Украинцы могут помочь ПВО обнаруживать ракеты и дроны: как это сделать

Фото: каждый украинец может помочь Силам обороны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня каждый украинец может помочь Силам обороны защитить небо. Для этого хватит приложения "ЄППО".

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

Применение "ЕППО" разработано украинскими волонтерами "Технари" для того, чтобы граждане, обнаружившие низколетающие враждебные цели, могли оперативно сообщить о них Воздушным силам. Ведь, по словам Черногоренко, очень часто российские ракеты прячутся от радаров в сложных ландшафтных условиях, и обнаружить их можно только увидев или услышав.

Здесь на помощь и приходит украинская технология. Она функционирует уже более двух лет и успешно дополняет существующие системы ПВО, предоставляя информацию о малозаметных ракетах и дронах.

Как им пользоваться

Сначала нужно пройти идентификацию через приложение "Дія", чтобы подтвердить свое лицо.

Если вы заметили или услышали цель:

  • откройте приложение;
  • выберите тип объекта, который видите: дрон, ракета, самолет или вертолет;
  • нажмите большую красную кнопку, чтобы отправить сообщение.

Всего за 2-7 секунд после этого данные появляются на картах воздушной обороны у всех офицеров. Кроме того, система использует искусственный интеллект для точного прогнозирования траектории целей, а мобильные огневые группы противовоздушной обороны оперативно ликвидируют угрозу.

Также в программе есть функция "У тебя летит", которая предупреждает пользователей, что ракета может двигаться в их направлении.

"ЕППО" помогает Украине закрыть небо на 80%", - сообщила замминистра.

По словам Черногоренко, таких показателей удалось достичь благодаря популярности разработки - 600 000+ загрузок и 200 000 активных пользователей.

"Поэтому советую загрузить приложение и быть готовым его использовать в момент очередного обстрела. Каждое сообщение, отправленное через ЕППО, может стать решающим для сохранения жизней и защиты наших городов", - добавила она.

Напомним, что утром 22 октября над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "ЕППО".

Отметим, что приложение "ЕППО" появилось в Украине в октябре этого года.

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