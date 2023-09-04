Украинцы могут бесплатно сделать гастроскопию: объяснение от Минздрава

Для успешного лечения заболеваний органов пищеварительной системы важна комплексная диагностика желудочно-кишечного тракта и органов системы пищеварения. Именно поэтому украинцы могут сделать гастроскопию бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Эзофагогастродуоденоскопия (или гастроскопия) - это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального прибора - эндоскопа.
"Гастроскопия позволяет осмотреть внутренние стенки этих органов, ввести лекарства и взять биоматериал для исследования. Исследование входит в перечень приоритетных в Программе медицинских гарантий и является бесплатным для пациентов в возрасте старше 50 лет", - говорится в заявлении.
С начала года 159 096 пациентов бесплатно прошли диагностику по методу гастроскопии по Программе медицинских гарантий по состоянию на начало августа.
Эзофагогастродуоденоскопия входит в число приоритетных медицинских услуг в Программе медицинских гарантий и является полностью бесплатной для пациентов. Чтобы воспользоваться этой услугой, пациенту нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу.
"В случае выявления показаний врач направит пациента на такое обследование и выдаст соответствующее направление. Если пациенту еще не исполнилось 50 лет, но врач считает необходимым проведение такого исследования, он выдает направление - и гастроскопия также будет бесплатной. Необходимо будет только записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование", - сообщили в Минздраве.
Если потребность в гастроскопии возникла во время стационарного лечения, то отдельно ее оплачивать не нужно, поскольку стоимость процедуры также покрывает НСЗУ.
Мультидисциплинарные команды специалистов по реабилитации по всей стране готовы в любой момент предоставить услуги по комплексному восстановлению человека. При этом маршрут пациента - прост и понятен.
Также граждане Украины могут бесплатно сделать компьютерную томографию. Все расходы по исследованию оплачивает государство.
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