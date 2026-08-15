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Украинцы массово не могут оплатить покупки картами: что говорят в ПриватБанке

12:44 15.08.2026 Сб
1 мин
Из-за сбоя в магазинах образуются очереди
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Украине наблюдаются проблемы с безналичной оплатой (Getty Images)

Утром 15 августа по всей Украине наблюдаются проблемы с безналичной оплатой. В ПриватБанке говорят о проблеме с работой сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Как сообщают в сети, в супермаркетах и других торговых точках по всей стране оплата банковскими картами и через платежные терминалы проходит с трудом или не производится вообще.

В некоторых случаях денежные средства списываются, но платеж не проходит.

Из-за сбоя в магазинах и супермаркетах уже образуются очереди.

В ПриватБанке подтвердили проблему с работой сервисов. Специалисты работают над возобновлением работы.

"Сейчас есть сложности в работе нескольких сервисов, но наша команда решает проблему. В скором времени все вернется в привычный ритм", - сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, ранее мы сообщали, что ПриватБанк ввел новые лимиты на валютные операции в соответствии с решением Национального банка, с 11 августа 2026 года расширившим возможности для физических лиц.

Также недавно ПриватБанк добавил в единственное приложение "Приват24" новый сервис. Теперь предприниматели смогут управлять финансами, отчетностью и обязательными платежами прямо со смартфона.

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