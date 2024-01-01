Украинцы массово игнорируют сбор подписей на псевдовыборы РФ

"На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ". В рамках этого пропагандистского действа, направленного на создание иллюзии поддержки оккупации со стороны местных, россияне сейчас собирают подписи в поддержку "кандидата" Владимира Путина, который официально является международным преступником" , - говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что соответствующие подписи собирают "волонтеры", обходящие дома местных в сопровождении российских военных. Впрочем, несмотря на принудительность процесса, организацию сбора среди работников госучреждений, враг собрал не более 5 тысяч подписей.

В Центре национального сопротивления призвали украинцев и дальше игнорировать инициативы оккупантов, не участвовать в "выборах" и не открывать двери приспешникам РФ.