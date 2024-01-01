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Украинцы массово игнорируют сбор подписей на псевдовыборы РФ

Фото: украинцы с оккупированных территорий массово игнорируют сбор подписей на псевдовыборы РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинцы на временно оккупированных территориях игнорируют захватчиков в их стремлении собрать как можно больше подписей на псевдовыборы в РФ. Даже под дулами автоматов у россиян удалось собрать у украинцев не больше 5 тысяч подписей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ". В рамках этого пропагандистского действа, направленного на создание иллюзии поддержки оккупации со стороны местных, россияне сейчас собирают подписи в поддержку "кандидата" Владимира Путина, который официально является международным преступником" , - говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что соответствующие подписи собирают "волонтеры", обходящие дома местных в сопровождении российских военных. Впрочем, несмотря на принудительность процесса, организацию сбора среди работников госучреждений, враг собрал не более 5 тысяч подписей.

В Центре национального сопротивления призвали украинцев и дальше игнорировать инициативы оккупантов, не участвовать в "выборах" и не открывать двери приспешникам РФ.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря российский диктатор Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

Незадолго до этого стало известно, что ЦИК РФ приняла постановление, согласно которому выборы-2024 пройдут на захваченной части Украины.

Недавно мы писали рекомендации от вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, как именно украинцам нужно действовать во время "выборов" РФ на оккупированных территориях.

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Выборы в России