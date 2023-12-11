ЦИК РФ принял постановление о выборах президента на захваченной части Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России приняла постановление, согласно которому президентские выборы в марте 2024 года пройдут на захваченной части Украины. Речь о тех территориях, где глава Кремля Владимир Путин ранее якобы ввел военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал ЦИК России.

Решение было принято якобы единогласно на заседании комиссии 11 декабря. В заявлении комиссии говорится, что, якобы, комиссия провела консультации с представителями Минобороны РФ и ФСБ, а также руководством непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и временно оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов на территории данных субъектов Российской Федерации", - утверждается в заявлении.

Напомним, 19 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал так называемый "указ" о введении военного положения на захваченных территориях Украины.

Выборы в России

В России выборы президента будут продолжаться три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирут с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.