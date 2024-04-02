Украинцы в апреле приобрели почти семь тысяч новых авто: названы лидеры рынка

Спрос на новые легковые авто в Украине продолжает расти. В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем годом ранее.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".

Лидером продаж в прошлом месяце стала компания Toyota с результатом в 1021 авто (+58%). Второй результат у Renault – 955 единиц (+118%). Skoda закончила месяц с показателем в 452 проданных машины (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen – 444 штук (+3%), а замыкает пятерку лидеров в марте BMW – 381 единиц (+7%).

Стоит отметить, что уже который месяц подряд самым продаваемым автомобилем остается бюджетный кроссовер Renault Duster, которых за месяц продали 920 экземпляров.

Всего за первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.