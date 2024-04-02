Украинцы в апреле приобрели почти семь тысяч новых авто: названы лидеры рынка
Спрос на новые легковые авто в Украине продолжает расти. В марте в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем годом ранее.
Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укравтопром".
Лидером продаж в прошлом месяце стала компания Toyota с результатом в 1021 авто (+58%). Второй результат у Renault – 955 единиц (+118%). Skoda закончила месяц с показателем в 452 проданных машины (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.
На четвертом месте Volkswagen – 444 штук (+3%), а замыкает пятерку лидеров в марте BMW – 381 единиц (+7%).
Стоит отметить, что уже который месяц подряд самым продаваемым автомобилем остается бюджетный кроссовер Renault Duster, которых за месяц продали 920 экземпляров.
Всего за первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский рынок автомобилей в 2024 году
Украинцы в январе 2024 года приобрели около 4,4 тысячи новых легковых автомобилей, это на 47% больше, чем в первом месяце прошлого года. С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 проданных авто. По отношению к январю 2023 года реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 31%.
В феврале украинцы купили почти 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. В сравнении с февралем 2023 года, рынок увеличился на 51%. При этом за весь прошлый год украинцы приобрели почти 61 тысячу новых автомобилей.
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