Украинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работой

Национальный банк Украины изучает проблематику масштабной миграции украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ. Недавно в государственной институции рассказали, какое количество беженцев находится за рубежом, как им живется в новых условиях, а также какую роль играют наши граждане в экономиках других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ в Facebook.
Согласно результатам нового исследования Нацбанка, по состоянию на конец мая 2025 года за пределами Украины из-за полномасштабной войны находится около 5,6 млн украинских мигрантов (без учета тех, которые находятся в РФ).
При этом статус временной защиты в Европейском Союзе имеют около 4,2 млн из них.
Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), больше всего статусов временной защиты среди европейских стран украинцам предоставили:
По сравнению с данными за 2023 год, сегодня уровень занятости украинских мигрантов значительно вырос в большинстве стран (повысившись на 9 процентных пунктов на региональном уровне до 64%).
"Это лишь на 7 п.п. ниже эквивалентно взвешенного среднего значения для населения принимающих стран", - уточнили в НБУ.
Отмечается также, что:
По данным Нацбанка, затрудняют интеграцию украинцев на рынке труда:
Исследование НБУ свидетельствует о том, что растущий уровень занятости украинских мигрантов приводит к сокращению их расходов с украинских карточек за рубежом.
Так, среднемесячные объемы операций наших граждан в торговых сетях в течение I квартала сократились:
Уточняется, что на объемы расходов в разных странах влияют различия:
"Например, в Германии находятся 20% украинских мигрантов. В то же время на них приходится лишь 10% от всех расчетов украинскими платежными карточками за границей", - рассказали в Нацбанке.
В Польше при этом осуществляется около 20% общих расходов, а в Испании - 8%.
Сообщается также, что объемы снятия наличных за рубежом находятся на стабильном уровне с июля 2023 года.
"Этому поспособствовали как меры финансового мониторинга и валютного надзора, так и сужение разницы между официальным и наличным курсами, что свело на нет "карточный туризм", - объяснили в НБУ.
Согласно результатам исследования Нацбанка, рост занятости украинских мигрантов:
"Более того, роль мигрантов в экономиках этих стран растет как благодаря активному участию в местных рынках труда, так и из-за высоких объемов потребительских расходов", - подытожили в НБУ.
Напомним, ранее глава посольства Польши в Украине Петр Лукасевич сообщил, что наши сограждане являются важной частью польского общества и объяснил, как украинцы влияют на экономику страны.
Кроме того, мы рассказывали, где в Европе украинцев стало больше, а из каких стран беженцы массово выезжают.
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