Украинцы за границей: сколько сейчас беженцев, как они живут и что с работой

Сколько украинских мигрантов находятся за границей

Согласно результатам нового исследования Нацбанка, по состоянию на конец мая 2025 года за пределами Украины из-за полномасштабной войны находится около 5,6 млн украинских мигрантов (без учета тех, которые находятся в РФ).

При этом статус временной защиты в Европейском Союзе имеют около 4,2 млн из них.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), больше всего статусов временной защиты среди европейских стран украинцам предоставили:

Германия (около 1,2 млн человек);

Польша (около 994 тыс. человек);

Чехия (около 374 тыс. человек);

Великобритания (около 254 тыс. человек)

Испания (около 241 тыс.).

Ситуация с украинскими беженцами в разных странах (карта: data.unhcr.org)

Что известно о трудоустройстве беженцев из Украины

По сравнению с данными за 2023 год, сегодня уровень занятости украинских мигрантов значительно вырос в большинстве стран (повысившись на 9 процентных пунктов на региональном уровне до 64%).

"Это лишь на 7 п.п. ниже эквивалентно взвешенного среднего значения для населения принимающих стран", - уточнили в НБУ.

Отмечается также, что:

самые низкие уровни занятости фиксируются в странах, которые обеспечивают высокие социальные выплаты;

большинство людей с временной защитой до сих пор работают на низкоквалифицированных должностях.

По данным Нацбанка, затрудняют интеграцию украинцев на рынке труда:

языковой барьер;

несоответствие квалификаций.

Каковы расходы беженцев из Украины в других странах

Исследование НБУ свидетельствует о том, что растущий уровень занятости украинских мигрантов приводит к сокращению их расходов с украинских карточек за рубежом.

Так, среднемесячные объемы операций наших граждан в торговых сетях в течение I квартала сократились:

с 550 млн долларов (в 2024 году);

до 485 млн долларов (в 2025 году).

Уточняется, что на объемы расходов в разных странах влияют различия:

в уровне социальных выплат;

в уровне занятости украинцев.

"Например, в Германии находятся 20% украинских мигрантов. В то же время на них приходится лишь 10% от всех расчетов украинскими платежными карточками за границей", - рассказали в Нацбанке.

В Польше при этом осуществляется около 20% общих расходов, а в Испании - 8%.

Сообщается также, что объемы снятия наличных за рубежом находятся на стабильном уровне с июля 2023 года.

"Этому поспособствовали как меры финансового мониторинга и валютного надзора, так и сужение разницы между официальным и наличным курсами, что свело на нет "карточный туризм", - объяснили в НБУ.

Как украинцы влияют на экономику стран-партнеров

Согласно результатам исследования Нацбанка, рост занятости украинских мигрантов:

с одной стороны - обеспечивает восстановление их доходов почти до уровня до полномасштабного вторжения;

с другой - положительно влияет на ВВП и бюджет стран-реципиентов.

"Более того, роль мигрантов в экономиках этих стран растет как благодаря активному участию в местных рынках труда, так и из-за высоких объемов потребительских расходов", - подытожили в НБУ.

Публикация Национального банка Украины (скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine)