RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы по достижению 18 лет смогут оформить паспорт за границей: как это сделать

Архивное фото: Украинцы по достижению 18 лет смогут оформить паспорт за рубежом (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцы за рубежом, которые впервые оформляют паспорт после достижения 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Правительство усовершенствовало реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов украинцам, которые находятся за пределами страны.

Проект акта разработан Государственной миграционной службой Украины, а его сопровождение осуществлялось в рамках работы Координационного штаба по вопросам обеспечения выезда граждан Украины с временно оккупированных территорий.

Как это будет работать

Изменениями предусмотрено ввести процедуру приема ГП "Документ" за рубежом документов и анкет-заявлений от лиц, которые впервые оформляют паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.

С этой целью зарубежным обособленным подразделениям ГП "Документ" будет предоставлена возможность проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица.

Важные советы для украинцев

Отметим, что во время войны очень часто случаются подобные ситуации: семьи, эвакуируясь из зоны боевых действий, не смогли взять с собой никаких документов. Как восстановить документы, потерянные во время войны – читайте в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что делать и куда обращаться, если потеряли документы за границей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГМСпаспорт України