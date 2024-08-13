Украинцы за границей, которые не обновили данные, не смогут получить и обменять водительские права

Украинские мужчины, которые находятся за границей, не смогут получить водительское удостоверение, если не обновили военно-учетные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета Министров Украины.

Согласно постановлению, в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены:

Обновление данных

Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Документ, в частности, предусматривает обязательное обновление военно-учетных данных для мужчин от 17 до 60 лет. Это необходимо было сделать до 16 июля в ТЦК, ЦНАПах или приложении "Резерв+".

Обновление данных подтверждает метка времени, указанная в электронном или бумажном военно-учетном документе.

Ранее мы рассказывали, что делать, если не успели своевременно обновить военно-учетные данные.

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