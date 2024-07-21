Украинцы за границей. Как накажут мужчин за необновление данных в ТЦК

Военнообязанные украинцы, которые проживают за рубежом, должны обновить свои данные в ТЦК и СП. Это можно сделать через дипломатические учреждения Украины.
РБК-Украина расспросила адвоката ЮФ "GRACERS" Сергея Савинского, каким будет наказание для украинцев за границей, которые не обновили военно-учетные данные и накажут ли 17-летних юношей, не вставших на учет призывников.
Законодательство предусматривает, что находящиеся на военном учете граждане Украины обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные в случае пребывания за границей.
Это можно сделать путем уведомления по официальному электронному адресу или на официальный номер телефона, указанным на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).
"Также граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, обязаны с 18 мая в течение 30 дней стать на военный учет", - говорит юрист.
"Если мужчина не стал на военный учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП, которая предусматривает наложение штрафа в размере 17 000-25 500 грн", - говорит юрист.
Также граждане Украины мужской статьи, которым исполнилось 17 лет, обязаны встать на военный учет призывников, даже находясь за границей. За нарушение данной нормы лицо можно привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП.
"В случае, если данные лица не обжалуют постановление о привлечении к административной ответственности и не уплатят штраф, в отношении них будет открыто исполнительное производство, в результате которого будет взыскана соответствующая сумма в размере наложенного штрафа за счет средств, движимого и недвижимого имущества", - говорит юрист.
Граждане могут передать свои данные по официальному электронному адресу или телефонам ТЦК и СП. Или же можно подать заявление о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение Украины.
"Вместе с заявлением о взятии на учет нужно предоставить соответствующие сведения (ИНН, адрес места жительства, адрес электронной почты и контактный номер телефона) и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - объясняет Савинский.
Заявление подается в зарубежное дипломатическое учреждение Украины лично вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается гражданину Украины или средствами почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
Зарубежное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК и СП на его адрес электронной почты, размещенной на его официальном веб-сайте, в семидневный срок.
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