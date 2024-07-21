Украинцы за границей. Как накажут мужчин за необновление данных в ТЦК

Какие штрафы угрожают мужчинам, находящимся за границей, за необновление данных

Законодательство предусматривает, что находящиеся на военном учете граждане Украины обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные в случае пребывания за границей.

Это можно сделать путем уведомления по официальному электронному адресу или на официальный номер телефона, указанным на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

"Также граждане Украины, которые были сняты с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, обязаны с 18 мая в течение 30 дней стать на военный учет", - говорит юрист.

"Если мужчина не стал на военный учет и не обновил свои данные, то его могут привлечь к административной ответственности по ст. 210 КУоАП, которая предусматривает наложение штрафа в размере 17 000-25 500 грн", - говорит юрист.

Также граждане Украины мужской статьи, которым исполнилось 17 лет, обязаны встать на военный учет призывников, даже находясь за границей. За нарушение данной нормы лицо можно привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП.

Что будет, если не оплатить штраф

"В случае, если данные лица не обжалуют постановление о привлечении к административной ответственности и не уплатят штраф, в отношении них будет открыто исполнительное производство, в результате которого будет взыскана соответствующая сумма в размере наложенного штрафа за счет средств, движимого и недвижимого имущества", - говорит юрист.

Как обновить денные и стать на учет за границей

Граждане могут передать свои данные по официальному электронному адресу или телефонам ТЦК и СП. Или же можно подать заявление о взятии на военный учет через заграничное дипломатическое учреждение Украины.

"Вместе с заявлением о взятии на учет нужно предоставить соответствующие сведения (ИНН, адрес места жительства, адрес электронной почты и контактный номер телефона) и копии первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - объясняет Савинский.

Заявление подается в зарубежное дипломатическое учреждение Украины лично вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, который после принятия заявления возвращается гражданину Украины или средствами почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление с определенными документами соответствующему ТЦК и СП на его адрес электронной почты, размещенной на его официальном веб-сайте, в семидневный срок.