Справедливый уровень заработной платы: как определить и правильно просить у руководства

Желание получать достойный компенсационный пакет за качественное выполнение своей работы абсолютно нормально и закономерно. Однако многие стесняются поднимать этот вопрос с работодателем или не знают, как правильно оценить свои пожелания. Здесь на помощь приходит четкая аналитика среднерыночной заработной платы по вашей специальности.

Как определить справедливую заработную плату

Лилия Осауленко рекомендует для начала определить, какие именно навыки и опыт вы предлагаете работодателю, а также на каких условиях сотрудничества (полная занятость или частичная, в офисе или удаленно). Это необходимо для формирования более четкой суммы при анализе рынка, ведь существует много факторов, влияющих на уровень заработной платы:

Уровень квалификации : Сколько лет опыта у вас есть, владеете ли новейшими инструментами и навыками в своей профессии, результаты вашей работы на предыдущих и нынешнем месте работы.

: Сколько лет опыта у вас есть, владеете ли новейшими инструментами и навыками в своей профессии, результаты вашей работы на предыдущих и нынешнем месте работы. Специализация : Востребованность вашей специализации на рынке труда и количество специалистов с релевантным опытом, которые могут конкурировать с вами за эту работу.

: Востребованность вашей специализации на рынке труда и количество специалистов с релевантным опытом, которые могут конкурировать с вами за эту работу. Функционал: При одной и той же должности специалисты могут выполнять разный функционал и иметь разные зоны ответственности.

При одной и той же должности специалисты могут выполнять разный функционал и иметь разные зоны ответственности. Местонахождение: Разница в заработной плате по регионам Украины достаточно существенная.

Разница в заработной плате по регионам Украины достаточно существенная. График работы и возможные сверхурочные.

"Сформировав четкое видение своих компетенций и нюансов работы, обратитесь на job-сайты, такие как rabota.ua, work.ua (для всех должностей и сфер деятельности) и djinni.co (для IT специалистов и смежных специальностей). Там вы можете найти готовы материалы по анализу рынка труда в разрезе разных специальностей, городов, временных рамок и условий работы", – отмечает HR-менеджер.

Также она рекомендует провести свой анализ с помощью тех же порталов. Открыв страницу "для работодателей", ознакомьтесь с актуальными резюме ваших коллег. Отобрав профессионалов с релевантным опытом и запросом по работе, проанализируйте среднерыночный запрос профессионалов. Параллельно воспользуйтесь страницей для поисковиков, чтобы ознакомиться с релевантными вакансиями и определить среднерыночное предложение от работодателей. Проведя такую аналитику, вы получите четкие аргументы для диалога с работодателем, отмечает Лилия Осауленко.

Как говорить с работодателем

В зависимости от специфики вашей работы Лилия Осауленко советует обсудить с руководителем не только ставку, но и количественные и качественные метрики с привязкой к определенным KPI, чтобы вы могли в дальнейшем самостоятельно влиять на уровень своего дохода. Подкрепите диалог отчетом о результатах своей работы за последние периоды или материалами с четко просчитанными предложениями, несущими выгоду бизнесу. Это значительно укрепит ваши позиции в переговорах.

Не стесняйтесь четко проговаривать с руководителем свои пожелания по компенсационному пакету. Она отмечает, что работодатели также заинтересованы в качественном и результативном сотрудничестве, поэтому двусторонний диалог необходим для обеих сторон. Открытое обсуждение поможет найти оптимальное решение, удовлетворяющее как вас, так и работодателя.