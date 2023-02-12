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Украинцы в Европе и в будущем смогут звонить на родину по сниженным ценам

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Воскресенье 12 февраля 2023 19:50
Украинцы в Европе и в будущем смогут звонить на родину по сниженным ценам Фото: украинцы в Европе и в будущем смогут звонить на родину по сниженным ценам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для украинцев в странах Евросоюза продлили бесплатных роуминг. Они и дальше смогут звонить своим родным в Украину по сниженным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По информации ведомства, 27 украинских и европейских операторов мобильной и фиксированной связи на 6 месяцев продлили действие соглашения о доступном роуминге. Поэтому они продолжат предоставлять друг другу услуги по сниженным ценам.

Для подключения доступного роуминга украинцам в Европе делать ничего не надо, поскольку такая услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

Также в ЕС подтвердили готовность одобрить изменения, которые позволят ввести свободный роуминг на постоянном основании.

Напомним, ранее стало известно, что Украина готовится подключится к роуминговому пространству ЕС. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

Также мы писали, что, по словам министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас цель Украины - стать частью единого цифрового рынка ЕС.

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