Украинцы в Европе и в будущем смогут звонить на родину по сниженным ценам
Для украинцев в странах Евросоюза продлили бесплатных роуминг. Они и дальше смогут звонить своим родным в Украину по сниженным ценам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По информации ведомства, 27 украинских и европейских операторов мобильной и фиксированной связи на 6 месяцев продлили действие соглашения о доступном роуминге. Поэтому они продолжат предоставлять друг другу услуги по сниженным ценам.
Для подключения доступного роуминга украинцам в Европе делать ничего не надо, поскольку такая услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.
Также в ЕС подтвердили готовность одобрить изменения, которые позволят ввести свободный роуминг на постоянном основании.
Напомним, ранее стало известно, что Украина готовится подключится к роуминговому пространству ЕС. Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
Также мы писали, что, по словам министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас цель Украины - стать частью единого цифрового рынка ЕС.
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