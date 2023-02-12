Украинцы в Европе и в будущем смогут звонить на родину по сниженным ценам

Для украинцев в странах Евросоюза продлили бесплатных роуминг. Они и дальше смогут звонить своим родным в Украину по сниженным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По информации ведомства, 27 украинских и европейских операторов мобильной и фиксированной связи на 6 месяцев продлили действие соглашения о доступном роуминге. Поэтому они продолжат предоставлять друг другу услуги по сниженным ценам.

Для подключения доступного роуминга украинцам в Европе делать ничего не надо, поскольку такая услуга активируется автоматически и распространяется как на звонки в Украину, так и наоборот. Необходимо только оплачивать свой тарифный пакет.

Также в ЕС подтвердили готовность одобрить изменения, которые позволят ввести свободный роуминг на постоянном основании.