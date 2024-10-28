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Каждый пятый должен экономить: что повлияло на жизнь украинских беженцев в Эстонии

Понедельник 28 октября 2024 18:29
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Каждый пятый должен экономить: что повлияло на жизнь украинских беженцев в Эстонии Фото: беженцы из Украины (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В условиях постоянного роста цен в Эстонии, украинские беженцы сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Согласно результатам опроса, проведенного среди украинцев, 20% беженцев вынуждены экономить на продуктах, а еще 20% используют свои сбережения для оплаты основных расходов, таких как еда, жилье и медицинские услуги.

Также отмечается, что около 64% беженцев имеют работу, которая является высоким показателем для Европы.

В то же время 46% получают государственную поддержку, подобную предоставленной гражданам Эстонии:

  • пособие по безработице,
  • субсидии на аренду,
  • социальные выплаты

Однако процесс получения поддержки сложный, ведь более 25% украинцев заявляют, что нуждаются в помощи в оформлении документов.

Также сообщается, что большинство украинцев проживают в съемных квартирах и самостоятельно справляются с расходами на жилье.

Согласно результатам опроса, 80% опрошенных удовлетворены условиями проживания, 15% сообщают об ограничении личного пространства.

Украинские беженцы в Эстонии

В Эстонии украинские беженцы сталкиваются с типичными для адаптации вызовами, такими, как трудоустройство, языковой барьер, жилье и интеграция в новую культуру.

По состоянию на 2024 год примерно 60% уехавших в Эстонию украинцев нашли работу, часто в сферах производства, обслуживания, строительства, хотя большинство работает на должностях ниже их квалификации.

По результатам последнего соцопроса, почти половина украинских беженцев в Эстонии считают, что знание эстонского языка позволило бы им получить более высокий доход, но обучение эстонскому часто требует больше ресурсов, времени и специальных курсов.

Ранее мы сообщали о том, что Эстония изменит правила предоставления жилья украинским беженцам.

Также известно, что с 1 июля в Эстонии украинские беженцы не могут воспользоваться бесплатными поездками в поездах государственной железнодорожной компании Elron.

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