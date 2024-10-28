Каждый пятый должен экономить: что повлияло на жизнь украинских беженцев в Эстонии
В условиях постоянного роста цен в Эстонии, украинские беженцы сталкиваются с финансовыми трудностями. Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Согласно результатам опроса, проведенного среди украинцев, 20% беженцев вынуждены экономить на продуктах, а еще 20% используют свои сбережения для оплаты основных расходов, таких как еда, жилье и медицинские услуги.
Также отмечается, что около 64% беженцев имеют работу, которая является высоким показателем для Европы.
В то же время 46% получают государственную поддержку, подобную предоставленной гражданам Эстонии:
- пособие по безработице,
- субсидии на аренду,
- социальные выплаты
Однако процесс получения поддержки сложный, ведь более 25% украинцев заявляют, что нуждаются в помощи в оформлении документов.
Также сообщается, что большинство украинцев проживают в съемных квартирах и самостоятельно справляются с расходами на жилье.
Согласно результатам опроса, 80% опрошенных удовлетворены условиями проживания, 15% сообщают об ограничении личного пространства.
Украинские беженцы в Эстонии
В Эстонии украинские беженцы сталкиваются с типичными для адаптации вызовами, такими, как трудоустройство, языковой барьер, жилье и интеграция в новую культуру.
По состоянию на 2024 год примерно 60% уехавших в Эстонию украинцев нашли работу, часто в сферах производства, обслуживания, строительства, хотя большинство работает на должностях ниже их квалификации.
По результатам последнего соцопроса, почти половина украинских беженцев в Эстонии считают, что знание эстонского языка позволило бы им получить более высокий доход, но обучение эстонскому часто требует больше ресурсов, времени и специальных курсов.
Ранее мы сообщали о том, что Эстония изменит правила предоставления жилья украинским беженцам.
Также известно, что с 1 июля в Эстонии украинские беженцы не могут воспользоваться бесплатными поездками в поездах государственной железнодорожной компании Elron.
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