Украинцы помогли Польше нарастить экономику: в МИД раскрыли масштаб вклада

В Польше оценили роль украинцев в экономике страны и назвали показатели, демонстрирующие масштаб их вклада в ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.
По данным польского МИДа, в 2024 году уровень занятости среди украинцев в Польше составил 78%. В ведомстве также отметили, что вклад украинцев был одним из факторов, обеспечивших рост польского ВВП на 2,7%.
В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за этими показателями стоят не только трудоустройство и налоги, но и конкретные истории развития бизнеса и инноваций.
"Украинцы не просто находят убежище в Польше - они активно способствуют развитию польской экономики", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве также подчеркнули тесные связи между двумя странами и назвали вклад украинцев частью общего будущего Польши и Украины.
Ранее Польша изменила правила оказания помощи украинским беженцам. С 1 июля 2026 бесплатное проживание и питание в центрах коллективного размещения оставили только для самых уязвимых категорий, в частности людей с инвалидностью, беременных женщин и части пенсионеров.
В то же время польское правительство признало, что действующий перечень получателей помощи слишком узок. Поэтому в Сейме зарегистрировали законопроект, который предлагает вернуть льготы матерям-одиночкам, малоимущим пенсионерам и членам семей уязвимых категорий. Его рассмотрение ожидается в сентябре.