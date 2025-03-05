Украинцы дали новую оценку Революции Достоинства

По данным КМИС, в 2015 году 63% считали Революцию Достоинства народным протестом в поддержку прозападного развития против 20%, которые скорее разделяли мнение, что это была борьба националистов за власть при поддержке западных спецслужб. Еще 17% не имели определенного мнения.

В феврале 2025 года, то есть десять лет спустя и уже после полномасштабного вторжения, мнения по этому вопросу практически не изменились: сейчас 67% считают Революцию Достоинства народным протестом против 18%, которые воспринимают ее скорее в негативном свете. Еще 15% не смогли определиться со своим взглядом.

В феврале 2025 года респондентам также задали вопрос, а как в целом украинцы оценивают влияние Революции Достоинства на дальнейшее развитие Украины.

Большинство (62%) респондентов выбрали вариант, что, возможно, не так быстро и с определенными проблемами, но в целом благодаря Революции Достоинства Украина развивается и движется к лучшей стране.

Еще 24% разделяют скорее негативную интерпретацию - что из-за Революции Достоинства развитие Украины было отброшено назад, а страна и люди подверглись напрасным разрушениям и страданиям. Остальные 13% не смогли определиться со своими взглядами.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.