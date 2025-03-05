Украинцы дали новую оценку Революции Достоинства

Большинство украинцев положительно оценивают Революцию Достоинства. События 2013-2024 годов дали новый импульс развитию страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
По данным КМИС, в 2015 году 63% считали Революцию Достоинства народным протестом в поддержку прозападного развития против 20%, которые скорее разделяли мнение, что это была борьба националистов за власть при поддержке западных спецслужб. Еще 17% не имели определенного мнения.
В феврале 2025 года, то есть десять лет спустя и уже после полномасштабного вторжения, мнения по этому вопросу практически не изменились: сейчас 67% считают Революцию Достоинства народным протестом против 18%, которые воспринимают ее скорее в негативном свете. Еще 15% не смогли определиться со своим взглядом.
В феврале 2025 года респондентам также задали вопрос, а как в целом украинцы оценивают влияние Революции Достоинства на дальнейшее развитие Украины.
Большинство (62%) респондентов выбрали вариант, что, возможно, не так быстро и с определенными проблемами, но в целом благодаря Революции Достоинства Украина развивается и движется к лучшей стране.
Еще 24% разделяют скорее негативную интерпретацию - что из-за Революции Достоинства развитие Украины было отброшено назад, а страна и люди подверглись напрасным разрушениям и страданиям. Остальные 13% не смогли определиться со своими взглядами.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 4-9 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.
Напомним, в 2020 году относительное большинство граждан Украины (45,5%) считали, что события, произошедшие в Украине в конце 2013 года - начале 2014 года были Революцией Достоинства. Еще 17,7% украинцев считали, что произошла "вынужденная смена власти не вполне легитимными средствами". Кроме того, 23,0% заявили, что в 2014 году произошел "антигосударственный переворот".