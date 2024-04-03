Украинцы в Чехии получили письма из банков: какие данные передадут налоговой

Содержание писем, которые украинцы получают от банков

Банковские учреждения обязаны отчитываться о счетах иностранцев по Закону о международном сотрудничестве в налоговом администрировании (№ 105/2016 Сб.). В письмах, которые банки присылают клиентам, говорится, что данные будут предоставлены финансовым органам до 30 июня 2024 года:

"Мы убеждены, что вы должным образом выполняете свои налоговые обязательства. Но это наша законная обязанность сообщать об иностранных резидентах. Уверяем вас, что специализированное финансовое управление и налоговые органы за границей обязаны защищать ваши персональные данные".

Банки в Чехии собирают базовую информацию и детали, которые сообщают налоговым органам.

Фото: Митинг украинцев в Чехии (gettyimages.com)

Какую информацию банки передают налоговой службе

В Чехии банки выступают посредниками между налогоплательщиками и государством, обеспечивая полноту финансовой информации, которая предоставляется налоговым органам.

Законодательство регламентирует, какую информацию банки должны собирать от своих клиентов и отчитываться финансовым органам. Все документы согласуются с международными стандартами и директивами Европейского Союза, направленными на повышение прозрачности и борьбу с финансовыми преступлениями.

Чешские банки должны предоставлять налоговым органам следующую информацию:

Идентификационные данные. Банки должны проверять и передавать данные своих клиентов, включая имя, адрес и идентификационный номер налогоплательщика.

Информация о счетах. Речь идет о номерах счетов, балансах и типах владения счетами.

Данные транзакции. Указывается информация о транзакциях средств, превышающих определенные пороги или выявляют модели, которые могут указывать на уклонение от уплаты налогов или отмывание денег.

Проценты и дивиденды. Информация о доходах от процентов и дивидендов способствует точному определению налоговых обязательств по доходам.

Фото: Банки передают данные клиентов, включая адрес (gettyimages.com)

Какая ответственность предусмотрена за нелегальные доходы

Нелегальное трудоустройство в Чехии, то есть работа без подписания контракта или без надлежащих разрешений для иностранцев, может привести к штрафам и более серьезному наказанию.

За незаконную работу в Чехии предусмотрены штрафы – как для работодателя, так и для работника. Иностранцам, работающим нелегально, может быть присуждена депортация.

Наказание зависит от характера нарушения. Его определяют правоохранительные и судебные органы Чехии. Поэтому сложно заранее определить суммы штрафов или когда человек отделается финансовым наказанием или ему грозит депортация.