Как обменять украинское водительское удостоверение в Польше: рекомендации МВД
В Польше в четырех городах - Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске - работают центры, где украинцы могут обменять водительские права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.
Как отмечается в информации Министерства внутренних дел, с июля 2022 года Евросоюз расширил возможности пользования украинским водительским удостоверением для всех, у кого есть статус временной или надлежащей защиты в странах ЕС. На период действия статуса разрешено пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена. Также можно пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод.
В то же время, украинцы могут получить временное удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или кражи украинского документа.
Обмен происходит по следующему алгоритму:
- нужно обратиться к администратору центра ГП "Документ", где оформляют заявку,
- затем ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине;
- в случае одобрения в Польше удостоверения печатают и выдают заявителю.
Важно! Имеющееся водительское удостоверение человек должен оставить администратору центра ГП "Документ".
Адреса центров ГП "Документ" в Польше:
Недавно РБК-Украина сообщало, что власти Норвегии внесли изменения в правила выдачи водительских удостоверений, чтобы продлить признание документов водителей из Украины до 3 лет.
Кроме того, мы писали, что украинцы смогут обменять водительские права в Турции.
Напомним, в Украине появятся новые автомобильные номера.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.