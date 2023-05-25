Украинцы будут получать водительское удостоверение по-новому: в МВД раскрыли детали

По его словам, МВД уже подготовило изменения, их должны ввести до конца 2023 года.

Теория

Клименко объяснил, что по новой системе украинцам для получения водительского удостоверения не обязательно учить теорию только в автошколе. Подготовиться к экзамену можно будет самостоятельно или с репетитором.

Также усилят проверку в классах, где сдают теоретический экзамен.

"Понимая техническую составляющую этого процесса, мы запрещаем в этих классах находиться посторонним лицам, вместо одной камеры ставим четыре камеры. Мы уничтожаем полностью возможность существования слепых зон. Информация с камер будет храниться минимум месяц на серверах МВД", - объяснил министр.

Практика

По словам Клименко, в Украине сменят автомобили, на которых сдают практический экзамен.

"Это будет и Renault, и Hyundai. Это не будут устаревшие марки, лад точно не будет, советского автопрома не будет. Машины до 5 лет выпуска", - сказал он.

Министр добавил, что в машинах будут установлены четыре камеры. Одна из них будет сверху и будет показывать, какие педали нажимают водитель и инструктор. Фронтальная камера будет показывать путь авто и действия водителя, также будет аудиозапись.

"Все подсказки инструктора будут фиксироваться. Все видео и аудио будут храниться у нас на сервере минимум 30 дней. Что это позволит? Это позволит каждому желающему сдать экзамен пожаловаться на действия инструктора", - объяснил глава МВД.

Меньше сервисных центров

Министр добавил, что в Украине уменьшат количество сервисных центров, где можно сдать водительские экзамены. Пока их по всей Украине 148, а будет только 55. Их оснастят новой техникой.

"Более того, уже с 1 июня мы начинаем эксперимент, который будет проводиться в Киевской, Одесской, Винницкой и Львовской областях. Эксперимент будет до 2 месяцев, пока мы сможем технически переоснастить наши центры приема экзаменов, чтобы мы посмотрели, как это может работать, чтобы уже в сентябре-октябре можно было пользоваться этим по государству", - подчеркнул Клименко.

Как говорит министр, в Украине будет отменена техническая экспертиза для авто. Ее нужно будет проводить только во время первой регистрации.

Постепенно также отменят необходимость ехать в сервисный центр при покупке авто. Технический паспорт и номера можно будет получить в салоне, а затем их будут отправлять по почте.

Стоит отметить, что сейчас для получения водительского удостоверения нужно пройти курсы в автошколе и сдать теоретический экзамен. После этого нужно пройти практическую часть обучения и сдать экзамен по вождению.

После этого сервисные центры выдают водительское удостоверение на два года, которое потом нужно заменить.