Онлайн или офлайн. Как обменять водительское удостоверение и нужен ли экзамен
Водительские права в Украине впервые выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить.
Как происходит замена водительских удостоверений и нужно ли сдавать повторный экзамен - в материале РБК-Украина ниже.
По данным Сервисного центра МВД, водительское удостоверение можно обменять двумя путями: онлайн или оффлайн.
Оффлайн
Для обмена удостоверения следует обратиться в Сервисный центр МВД, имея при себе:
- паспорт;
- идентификационный код;
- имеющееся удостоверение водителя;
- медицинскую справку (на момент действия военного положения необязательна).
Новые документы можно получить в течение рабочего дня, стоимость услуги составляет 270 гривен.
Онлайн
Онлайн документ можно оформить через Электронный кабинет водителя , а получить по почте, курьерской доставкой, или же забрать в сервисном центре.
Такая услуга займет больше времени: 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней на доставку.
Стоимость услуги тоже выше, так если забирать в сервисном центре, это обойдется в 270 гривен, а вот почта или курьер это еще плюс 294 гривны.
Нужен ли экзамен
Обмен водительского удостоверения проводится без сдачи экзаменов, но есть важное условие - в течение двух лет у водителя может быть не более двух административных правонарушений. Если же больше нарушений, то документ можно обменять только после сдачи теоретического и практического экзаменов.
Важно на время войны
На время действия военного положения лицо допускается к управлению транспортными средствами даже если истек срок действия удостоверения. Заменить документ можно после отмены военного положения или обратиться в действующий сервисный центр МВД.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине предлагают ввести штрафы для водителей за небезопасную перевозку животных.