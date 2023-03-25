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Онлайн или офлайн. Как обменять водительское удостоверение и нужен ли экзамен

Новина українською →
Украина, Суббота 25 марта 2023 11:36
Онлайн или офлайн. Как обменять водительское удостоверение и нужен ли экзамен Фото: водительское удостоверение в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Водительские права в Украине впервые выдают сроком на два года. После этого документ нужно заменить.

Как происходит замена водительских удостоверений и нужно ли сдавать повторный экзамен - в материале РБК-Украина ниже.

По данным Сервисного центра МВД, водительское удостоверение можно обменять двумя путями: онлайн или оффлайн.

Оффлайн

Для обмена удостоверения следует обратиться в Сервисный центр МВД, имея при себе:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • имеющееся удостоверение водителя;
  • медицинскую справку (на момент действия военного положения необязательна).

Новые документы можно получить в течение рабочего дня, стоимость услуги составляет 270 гривен.

Онлайн

Онлайн документ можно оформить через Электронный кабинет водителя , а получить по почте, курьерской доставкой, или же забрать в сервисном центре.

Такая услуга займет больше времени: 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней на доставку.

Стоимость услуги тоже выше, так если забирать в сервисном центре, это обойдется в 270 гривен, а вот почта или курьер это еще плюс 294 гривны.

Нужен ли экзамен

Обмен водительского удостоверения проводится без сдачи экзаменов, но есть важное условие - в течение двух лет у водителя может быть не более двух административных правонарушений. Если же больше нарушений, то документ можно обменять только после сдачи теоретического и практического экзаменов.

Важно на время войны

На время действия военного положения лицо допускается к управлению транспортными средствами даже если истек срок действия удостоверения. Заменить документ можно после отмены военного положения или обратиться в действующий сервисный центр МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине предлагают ввести штрафы для водителей за небезопасную перевозку животных.

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