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Украинскую сталь ограничивают в ЕС, зато продолжают завозить российские слябы, – Метинвест

15:36 29.10.2026 Чт
3 мин
aimg Сергей Новиков
Украинскую сталь ограничивают в ЕС, зато продолжают завозить российские слябы, – Метинвест Александр Водовиз (фото: metinvestholding.com)
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Евросоюз существенно сократил доступ украинской стали к своему рынку, в то время как квоты на российские слябы фактически оставили на историческом уровне из-за активного лобби.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказал руководитель офиса генерального директора "Группы Метинвест" Александр Водовиз во время Киевского международного экономического форума.

По его словам, квоты на импорт украинской стали в ЕС сократили более чем на 60%. Если раньше Украина поставляла на европейский рынок около 2 млн. тонн металлопродукции в год, то теперь ее квота составляет около 670 тыс. тонн.

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Часть доступного объема была распределена между несколькими странами по принципу "кто первый пришел, тот первый и выбрал". По словам Водовиза, общую квоту в 360 тыс. тонн турецкие производители выбрали за первые два дня. "Вот и весь "честный" подход Еврокомиссии к Украине", – говорит он.

Водовоз также назвал торговую политику ЕС непредсказуемой. По его словам, в 2025 году Украине давали сигналы, что новых ограничений в виде CBAM и квот не будет, однако в конце концов были введены оба механизма.

При этом Европа остается главным рынком украинской металлургии. из-за войны, дорогостоящая электроэнергия, повышение тарифов "Укрзализныци", страхование и проблемы с морской логистикой поставки на отдаленные рынки стали значительно менее выгодными.

Отдельный риск в том, что нынешние ограничения могут закрепить на годы. Еврокомиссия анализирует импорт стали за шесть месяцев, с июля по декабрь, и на этой основе может определять квоты на следующие 5–10 лет.

"Мы очень переживаем, что из-за разбитых заводов сейчас не можем поставлять продукцию. Есть риск, что по итогам этих шести месяцев нам установят минимальную квоту на следующие 10 лет", - сказал Водовиз.

Он также рассказал об активности российского лобби в Брюсселе – которое, по его словам, работает против расширения доступа украинской стали к европейскому рынку.

"Мы видим, что российское лобби в Брюсселе присутствует. Они нанимают компании, борются за то, чтобы Украину в Европу не допускать. И когда мы заходим в одни кабинеты, оттуда выходит российская делегация", – говорит он.

В то же время, по его словам, квоты на импорт российских слябов в ЕС зафиксировали на историческом уровне на пять лет. То есть поставки этой продукции из России фактически не испытали такого сокращения, как украинский экспорт.

В "Метинвесте" считают, что Украине необходимо более активно отстаивать свои интересы в переговорах с ЕС. Среди других необходимых шагов Водовиз назвал страхование военных рисков, привлечение донорского финансирования по восстановлению промышленности и расширению доступа украинских компаний к международным средствам.

По его словам, отдельной проблемой остается Ukraine Facility: из около 8 млрд. долларов, предусмотренных для бизнеса, украинские компании, по его оценке, получили максимум около $200 млн.

Без изменения подхода к торговой политике и финансированию Украина рискует надолго потерять позиции на европейском рынке именно в тот момент, когда собственные предприятия работают в условиях войны и ограниченной логистики, резюмировал он.

Как известно, из-за введения ЕС квот на украинскую металлопродукцию и экомита СВАМ, Украина может потерять более 1 млрд долларов до конца года.

По оценкам GMK Center, 850 млн -1 млрд долларов валютной выручки мы потеряем из-за новых квот ЕС, еще 400-450 млн долларов – потеря экспорта из-за действия механизма европейского экомита.

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