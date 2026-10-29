Украинскую сталь ограничивают в ЕС, зато продолжают завозить российские слябы, – Метинвест

По его словам, квоты на импорт украинской стали в ЕС сократили более чем на 60%. Если раньше Украина поставляла на европейский рынок около 2 млн. тонн металлопродукции в год, то теперь ее квота составляет около 670 тыс. тонн.

Читайте также : ПВО для "Новой почты", кадровый голод и страхование рисков: о чем говорили на КМЭФ в Киеве



Часть доступного объема была распределена между несколькими странами по принципу "кто первый пришел, тот первый и выбрал". По словам Водовиза, общую квоту в 360 тыс. тонн турецкие производители выбрали за первые два дня. "Вот и весь "честный" подход Еврокомиссии к Украине", – говорит он.



Водовоз также назвал торговую политику ЕС непредсказуемой. По его словам, в 2025 году Украине давали сигналы, что новых ограничений в виде CBAM и квот не будет, однако в конце концов были введены оба механизма.



При этом Европа остается главным рынком украинской металлургии. из-за войны, дорогостоящая электроэнергия, повышение тарифов "Укрзализныци", страхование и проблемы с морской логистикой поставки на отдаленные рынки стали значительно менее выгодными.



Отдельный риск в том, что нынешние ограничения могут закрепить на годы. Еврокомиссия анализирует импорт стали за шесть месяцев, с июля по декабрь, и на этой основе может определять квоты на следующие 5–10 лет.



"Мы очень переживаем, что из-за разбитых заводов сейчас не можем поставлять продукцию. Есть риск, что по итогам этих шести месяцев нам установят минимальную квоту на следующие 10 лет", - сказал Водовиз.



Он также рассказал об активности российского лобби в Брюсселе – которое, по его словам, работает против расширения доступа украинской стали к европейскому рынку.

"Мы видим, что российское лобби в Брюсселе присутствует. Они нанимают компании, борются за то, чтобы Украину в Европу не допускать. И когда мы заходим в одни кабинеты, оттуда выходит российская делегация", – говорит он.



В то же время, по его словам, квоты на импорт российских слябов в ЕС зафиксировали на историческом уровне на пять лет. То есть поставки этой продукции из России фактически не испытали такого сокращения, как украинский экспорт.



В "Метинвесте" считают, что Украине необходимо более активно отстаивать свои интересы в переговорах с ЕС. Среди других необходимых шагов Водовиз назвал страхование военных рисков, привлечение донорского финансирования по восстановлению промышленности и расширению доступа украинских компаний к международным средствам.



По его словам, отдельной проблемой остается Ukraine Facility: из около 8 млрд. долларов, предусмотренных для бизнеса, украинские компании, по его оценке, получили максимум около $200 млн.



Без изменения подхода к торговой политике и финансированию Украина рискует надолго потерять позиции на европейском рынке именно в тот момент, когда собственные предприятия работают в условиях войны и ограниченной логистики, резюмировал он.