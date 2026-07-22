Украинскую ИИ-систему "Марічка" презентовали для командиров ВСУ

По словам начальника Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины Юрия Клята, для принятия решения командиры полков или бригад по нормативам тратят от 6 до 12 часов и прорабатывают около 20 документов.

Украинская ИИ-система "Марічка" снизит это время до минут.

"Система, по аналогу ChatGPT, позволяет централизованно собрать информацию, рассчитать соотношение боевых потенциалов и смоделировать возможные варианты действий. Окончательное решение останется за командиром", - отметил Клят.

Функции системы

По данным института, "Марічка" сможет:

собирать, обрабатывать и верифицировать данные;

автоматически рассчитывать соотношение сил и средств;

рассчитывать действия, ресурсы и потери;

моделировать обстановку на интерактивной карте;

информировать об изменениях в обстановке.

Почему "Марічка"

Название системы выбрали в честь патриотического украинского женского имени. По словам представителей института, во время тестирования "Марічка" выполнила задание на тестовых данных.

Разработчики продолжат тестировать и обучать нейросеть. Следующими этапами станут:

защита каналов информации;

загрузка в систему приказов и документов с грифами "ДСК" (для служебного пользования) и секретно;

работа системы с информацией высших грифов секретности

Характеристики "Марічки" по соображениям безопасности не разглашаются.

"Маричка будет способствовать улучшению и повышению эффективности работы командира и в целом командного пункта уровня бригада, армейского корпуса, группировки войск", - подчеркнул Клят.

Что говорит заместитель главнокомандующего

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы ИИ уже находятся в дронах и системах управления некоторыми видами вооружений.

Новая нейросеть поможет ускорить обработку информации и принятие решений.

"В дроне есть искусственный интеллект. В системе, которая управляет оружием или радаром, есть уже элементы искусственного интеллекта. И есть система, которая собирает информацию и планирует ее. Это позволит исключительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и оружием на поле боя", - отметил Лебеденко.