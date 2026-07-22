Украинскую ИИ-систему "Марічка" презентовали для командиров ВСУ

Украинские военные получат собственную нейросеть под названием "Марічка". Ее создали по принципу ChatGPT, она сократит время на решение командиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Новини".
По словам начальника Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины Юрия Клята, для принятия решения командиры полков или бригад по нормативам тратят от 6 до 12 часов и прорабатывают около 20 документов.
Украинская ИИ-система "Марічка" снизит это время до минут.
"Система, по аналогу ChatGPT, позволяет централизованно собрать информацию, рассчитать соотношение боевых потенциалов и смоделировать возможные варианты действий. Окончательное решение останется за командиром", - отметил Клят.
По данным института, "Марічка" сможет:
Название системы выбрали в честь патриотического украинского женского имени. По словам представителей института, во время тестирования "Марічка" выполнила задание на тестовых данных.
Разработчики продолжат тестировать и обучать нейросеть. Следующими этапами станут:
Характеристики "Марічки" по соображениям безопасности не разглашаются.
"Маричка будет способствовать улучшению и повышению эффективности работы командира и в целом командного пункта уровня бригада, армейского корпуса, группировки войск", - подчеркнул Клят.
Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы ИИ уже находятся в дронах и системах управления некоторыми видами вооружений.
Новая нейросеть поможет ускорить обработку информации и принятие решений.
"В дроне есть искусственный интеллект. В системе, которая управляет оружием или радаром, есть уже элементы искусственного интеллекта. И есть система, которая собирает информацию и планирует ее. Это позволит исключительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и оружием на поле боя", - отметил Лебеденко.
Напомним, тогда еще главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в августе 2025 подтвердил активное применение искусственного интеллекта в украинской армии. По его словам, в Генеральном штабе и других штабах созданы отдельные структуры, занимающиеся применением ИИ в военной сфере.