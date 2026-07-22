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Украинскую ИИ-систему "Марічка" презентовали для командиров ВСУ

20:31 22.07.2026 Ср
2 мин
Одно дело командиров "Маричка" будет делать в разы быстрее
aimg Валерия Абабина
Фото: ШИ-систему "Марічка" презентовали для командиров ВСУ (facebook com CherkasyTCK)

Украинские военные получат собственную нейросеть под названием "Марічка". Ее создали по принципу ChatGPT, она сократит время на решение командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Новини".

По словам начальника Центрального научно-исследовательского института Вооруженных сил Украины Юрия Клята, для принятия решения командиры полков или бригад по нормативам тратят от 6 до 12 часов и прорабатывают около 20 документов.

Украинская ИИ-система "Марічка" снизит это время до минут.

"Система, по аналогу ChatGPT, позволяет централизованно собрать информацию, рассчитать соотношение боевых потенциалов и смоделировать возможные варианты действий. Окончательное решение останется за командиром", - отметил Клят.

Функции системы

По данным института, "Марічка" сможет:

  • собирать, обрабатывать и верифицировать данные;
  • автоматически рассчитывать соотношение сил и средств;
  • рассчитывать действия, ресурсы и потери;
  • моделировать обстановку на интерактивной карте;
  • информировать об изменениях в обстановке.

Почему "Марічка"

Название системы выбрали в честь патриотического украинского женского имени. По словам представителей института, во время тестирования "Марічка" выполнила задание на тестовых данных.

Разработчики продолжат тестировать и обучать нейросеть. Следующими этапами станут:

  • защита каналов информации;
  • загрузка в систему приказов и документов с грифами "ДСК" (для служебного пользования) и секретно;
  • работа системы с информацией высших грифов секретности

Характеристики "Марічки" по соображениям безопасности не разглашаются.

"Маричка будет способствовать улучшению и повышению эффективности работы командира и в целом командного пункта уровня бригада, армейского корпуса, группировки войск", - подчеркнул Клят.

Что говорит заместитель главнокомандующего

Заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко отметил, что элементы ИИ уже находятся в дронах и системах управления некоторыми видами вооружений.

Новая нейросеть поможет ускорить обработку информации и принятие решений.

"В дроне есть искусственный интеллект. В системе, которая управляет оружием или радаром, есть уже элементы искусственного интеллекта. И есть система, которая собирает информацию и планирует ее. Это позволит исключительно ускорить процесс обработки информации, управления войсками и оружием на поле боя", - отметил Лебеденко.

Напомним, тогда еще главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в августе 2025 подтвердил активное применение искусственного интеллекта в украинской армии. По его словам, в Генеральном штабе и других штабах созданы отдельные структуры, занимающиеся применением ИИ в военной сфере.

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