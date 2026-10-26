Украинскую авиацию реформируют по стандартам НАТО: в ПС создадут подразделения типа "крыло"

По словам Игнатия, стратегия развития Воздушных сил уже определена до 2035 года. Документ включает будущую организационную структуру, типы вооружения и общую модель функционирования авиации после войны.

Одним из предусмотренных шагов станет создание авиационных подразделений типа "крыло".

"Например, вчера мы уже представили на Facebook страницу 107-го авиационного крыла F-16, которые будут, возможно, публиковать какие-то материалы о своей работе", - добавил представитель ПС.

Отдельное внимание будет уделено авиационным базам. Их планируют создавать на базе оперативных аэродромов, используемых Украиной во время войны. Такие объекты должны быть адаптированы для приема и обслуживания различных типов самолетов.

В настоящее время инфраструктура отдельных аэродромов в значительной степени ориентирована на конкретные аппараты. К примеру, на аэродроме в Ивано-Франковске основным типом самолета является МиГ-29, под который организовали необходимое техническое обеспечение.

В будущем авиационные базы должны быть более универсальными, чтобы их можно было использовать для разных моделей боевых самолетов. Как пояснил Игнат, такой подход отвечает стандартам НАТО.

Будут ли модернизировать украинские F-16

Параллельно Украина работает над развитием существующего авиапарка. В частности, в ходе встреч украинского руководства с представителями американской компании Lockheed Martin обсуждали возможности улучшения характеристик истребителей F-16, уже находящихся на вооружении Воздушных сил.

Украина получила самолеты модификации Block 15, которые ранее уже использовались другими странами. Их ресурс не безграничен, а из-за интенсивной боевой работы потребность в ремонте и восстановлении растет.

чил, что в последние месяцы украинские истребители активно привлекают к перехвату российских беспилотников. По его словам, за предыдущий месяц Воздушные силы имели дело примерно с 3,5 тысяч реактивных целей.

В таких условиях сотрудничество с производителем может помочь восстанавливать самолеты, проводить их модернизацию и повышать эффективность имеющейся техники.

В то же время желаемым вариантом для украинских пилотов остаются более модные модификации F-16 - Block 70/72. Как пояснил представитель Воздушных сил, эти истребители позволили бы более уверенно противостоять российским Су-35.

Когда Украина может получить Gripen

Еще одним направлением развития боевой авиации являются шведские истребители Gripen. По словам Игната, украинские пилоты активно обсуждают эти самолеты, в частности, из-за относительно невысокой стоимости эксплуатации и неприхотливости в обслуживании.

Первоначально Украина может получить Gripen предварительных модификаций C/D. В то же время шведская компания Saab работает над более поздней версией Gripen E, которая, по оценке Игната, имеет хорошие характеристики.

Такие самолеты рассматривают и с учетом необходимости противодействовать российским управляемым авиабомбам. Однако их возможное поступление зависит от дальнейших договоренностей и не отменяет необходимости поддерживать техническое состояние самолетов, которые уже используются украинскими военными.