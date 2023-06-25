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Посольство Украины в Израиле раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию

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Воскресенье 25 июня 2023 16:01
Посольство Украины в Израиле раскритиковало Иерусалим за пророссийскую позицию Фото: Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Нынешнее израильское правительство избрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией, о чем свидетельствует ряд противоречивых событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посольства Израиля в Украине.

Как пишет посольство, противоречивые события произошли в первой половине текущего года и совпали с почти полным отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

"Среди них особо следует отметить безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и ряд интервью премьер-министра Беньямина Нетаньяху израильским средствам массовой информации, в частности последнее - с Jerusalem Post от 22 июня", - пишет посольство.

Заявления израильского премьера, как отмечает посольство, всегда были направлены на оправдание бездействия Иерусалима в предоставлении оборонной помощи нашей стране. Сначала аргументы были сосредоточены вокруг отношений Израиля с Россией в Сирии и хрупкого положения еврейского населения в Российской Федерации. В последнем интервью появились вымышленные предположения, предполагающие передачу западного вооружения с поля боя в Украине сирийскому и иранскому режимам.

"Более того, недавно израильское правительство успешно провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с Министерством иностранных дел России. Кроме того, была достигнута договоренность о создании еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой даже была бесплатно выделена земля, что было представлено Министерством иностранных дел как "большое достижение", - добавляет посольство.

Также стоит отметить пренебрежение моральными границами многими израильскими чиновниками, которые приняли участие в дипломатическом приеме устроенном российским посольством в Иерусалиме неделю назад. В частности МИД Израиля игнорирует регулярные антисемитские заявления российского диктатора Владимира Путина.

"В то время как демократические страны накладывают санкции на Россию как на страну-террориста, которая ежедневно совершает военные преступления, Израиль не ввел никаких санкций, более того, за последние два года он увеличил двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом", - пишет пресс-служба посольства.

В то время, когда Российская Федерация наносит ракетные удары по территории Украины, Израиль прикрывается словесной демагогией о своем нейтралитете и активно налаживает отношения с Кремлем.

Посольство, со своей стороны, расценивает "нейтралитет" израильского правительства как четкую пророссийскую позицию.

"К сожалению, израильское правительство мало учитывает мнение собственного народа и игнорирует призывы мировой еврейской диаспоры, которая однозначно поддерживает Украину в ее борьбе с российским государственным терроризмом. Мы призываем израильское правительство изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать ее в борьбе с российским государственным терроризмом", - пишет посольство Украины в Израиле.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху недавно заявил, что оружие, которое Иерусалим предоставит Украине, якобы может попасть в Иран и будет использовано против него. По его словам, такие случаи якобы уже происходили с западной техникой.

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