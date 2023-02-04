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На украинско-румынской границе завершили реконструкцию пункта пропуска "Дьяковцы"

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Черновицкая область, Суббота 04 февраля 2023 15:25
На украинско-румынской границе завершили реконструкцию пункта пропуска "Дьяковцы" Фото: на украинско-румынской границе завершили реконструкцию пункта пропуска "Дьяковцы" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)
Автор: Руслан Гаращенко

Реконструкция международного пункта пропуска "Дьяковцы" на границе Украины и Румынии полностью завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

"В настоящее время в "Дьяковцах" завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи. Также отремонтировано более 7 км подъездного пути. Завершают работы по обустройству территории", - рассказал он.

Общая стоимость реконструкционных работ составила 181,5 млн гривен.

По словам Запаранюка, открытие КПП "Дьяковцы" ожидается по завершению инфраструктурных работ румынской стороной.

Фото: пункт пропуска "Дьяковцы" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)

Отмечается, что планируемая пропускная способность пункта в сутки составит до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, включая 500 пешеходов.

Напомним, в прошлом году на украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области открыли новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

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