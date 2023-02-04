На украинско-румынской границе завершили реконструкцию пункта пропуска "Дьяковцы"
Реконструкция международного пункта пропуска "Дьяковцы" на границе Украины и Румынии полностью завершена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.
"В настоящее время в "Дьяковцах" завершены строительные работы и монтаж необходимого оборудования, систем освещения и связи. Также отремонтировано более 7 км подъездного пути. Завершают работы по обустройству территории", - рассказал он.
Общая стоимость реконструкционных работ составила 181,5 млн гривен.
По словам Запаранюка, открытие КПП "Дьяковцы" ожидается по завершению инфраструктурных работ румынской стороной.
Фото: пункт пропуска "Дьяковцы" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)
Отмечается, что планируемая пропускная способность пункта в сутки составит до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, включая 500 пешеходов.
Напомним, в прошлом году на украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области открыли новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".
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