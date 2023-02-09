На украинско-румынской границе в скором времени откроется новый пункт пропуска "Дяковцы"

Сообщается, что работы по реконструкции приграничной инфраструктуры завершили в полном объеме.

Согласно соглашению между правительствами Украины и Румынии определен круглосуточный режим работы пункта пропуска для пешеходного, автомобильного (включая автобусы), кроме грузового, сообщения. На первом этапе пункт пропуска должен быть открыт для пропуска пустых грузовиков и цистерн, а позже, в зависимости от создания необходимых инфраструктурных условий, и для перемещения других типов транспортных средств и товаров.

Сообщается, что через пункт пропуска смогут проезжать до 300 единиц транспортных средств, включая 10 автобусов, 1550 граждан, в том числе 500 пешеходов. Здесь предусмотрено 6 полос движения для оформления транспортных средств, а также отдельная полоса движения для людей, которые пересекают границу в пешем порядке.

РБК-Украина сообщало, что реконструкция "Дяковцов" уже полностью завершена.

К тому же, в ноябре Украина открыла новый автомобильный пункт пропуска на границе с Румынией "Красноильск".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.