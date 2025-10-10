ua en ru
Украинский вуз интегрирует мировые практики металлургического образования в Украине

Украина, Пятница 10 октября 2025 14:48
Украинский вуз интегрирует мировые практики металлургического образования в Украине Фото: "Метинвест Политехника" интегрирует мировые практики металлургического образования в Украине (gmk.center)
Автор: Юлия Бойко

В вузе "Метинвест Политехника" развивают направление прикладного инженерного образования, которое сочетает академическую подготовку с практическими стажировками и международными партнерствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Метинвест".

Цель - адаптировать украинское техническое образование к потребностям современного производства, включая "зеленую" металлургию и автоматизацию процессов.

Профессор университета Владимир Пашинский прошел месячную стажировку в Danieli Academy (Италия) - учебном центре одной из трех крупнейших компаний мира по производству металлургического оборудования. Во время стажировки он ознакомился с работой заводов ABS, Pittini, Trametal, Arvedi Servola и Voestalpine (Австрия), где большинство операций выполняется автоматизировано или роботизировано.

По словам преподавателя, такие программы дают возможность лучше понять, как в Европе внедряются современные технологии, системы безопасности и экологические стандарты в производстве стали. Полученные знания планируют использовать для обновления учебных программ университета.

Во время стажировки Пашинский также принял участие во встрече Ассоциации литейных предприятий Италии (ASSOFOND) и провел ряд рабочих встреч с представителями технических команд компаний-партнеров.

Курс проходил на английском языке - это стало дополнительным элементом профессиональной подготовки, ведь международная техническая коммуникация постепенно становится стандартом в современном промышленном образовании.

Университет рассматривает такие стажировки как часть формирования учебной системы, где украинские специалисты получают доступ к передовым практикам и технологиям, которые уже определяют развитие мировой металлургии.

"Метинвест Политехника"

Как известно, университет"Метинвест Политехника" основала компания "Метинвест" Рината Ахметова - это первый частный горно-металлургический вуз в Украине. Сейчас в нем обучается более 600 студентов, среди них 52 ветерана, для которых образование становится не только возможностью получить новую профессию, но и важным этапом возвращения к мирной жизни.

Программы "Метинвест Политехника" охватывают металлургию, горное дело, механику, ИТ, автоматизацию, электроинженерию и безопасность труда. Обучение сочетает теорию с практикой на производствах "Метинвеста" Рината Ахметова. Самые успешные студенты получают стипендии, гранты, предложения работы и стажировки за рубежом.

