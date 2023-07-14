Нацгвардейцы в лесу под Кременной сожгли склад, траншеи и блиндажи оккупантов

Бойцы Нацгвардии под Кременной в Луганской области сожгли склад, траншеи и блиндажи российских оккупантов. Это произошло в Серебрянском лесничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления Нацгвардии полковника Николая Уршаловича на брифинге.

Он отметил, что нацгвардейцы продолжают сдерживать оккупационные войска на Купянском и Лиманском направлениях фронта.

"За прошедшую неделю по подразделениям Нацгвардии на указанных направлениях оккупанты семь раз применяли авиацию и более 540 раз танки, ствольную и реактивную артиллерию", - отметил полковник.

Он сообщил, что в Серебрянском лесничестве инициатива и умелая координация действий операторов беспилотников, минометчиков и гранатометчиков способствовала успешному выполнению боевых задач.

"Так, например 7 июля минометная батарея 7-й бригады совершила огневой налет на позиции противника собственноручно усовершенствованными минами. В результате поражения был подожжен склад имущества и горюче-смазочных материалов противника. При попытке погасить пожар по противнику осуществлялось огневое влияние", - добавил Уршалович.

По его словам, в результате огонь перекинулся на траншеи и блиндажи захватчиков, россияне понесли потери как в материальных средствах, так и в вооружении и личном составе.

Бои на Лимано-Купянском направлении

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты не покидают возможности прорвать оборону ВСУ в Луганской области. За последние недели бои на Лимано-Купянском направлении снова активизировались.

Также аналитики ISW проанализировали геолокационные кадры российских оккупантов, которые свидетельствуют, что те продвинулись восточнее Котляровки в Харьковской области.

При этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что на указанном направлении не наблюдается значительного обострения, хотя продолжаются интенсивные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.