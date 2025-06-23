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"Оклахома" в драматическом финале взяла первый титул чемпиона НБА

Оклахома-Сити, Понедельник 23 июня 2025 10:23
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"Оклахома" в драматическом финале взяла первый титул чемпиона НБА Фото: В НБА седьмой год подряд новый чемпион (x.com/okcthunder)
Автор: Андрей Костенко

"Оклахома-Сити Тандер" триумфально завершила сезон НБА-2024/25, получив титул чемпиона после победы в седьмом матче финальной серии против "Индианы Пэйсерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Как прошла решающая игра

В решающем поединке команда из Оклахомы победила со счетом 103:91 и впервые получила чемпионство под нынешним названием.

Финальная серия получилась максимально конкурентной - 3:3 перед седьмым матчем. Однако уже на старте заключительной игры "Пэйсерс" потеряли своего лидера Тайриза Халибертона из-за травмы, что стало серьезным ударом по шансам "Индианы". Ключевым эпизодом поединка стала третья четверть, в которой хозяева выиграли 34:20 и сформировали комфортное преимущество.

Кто стал лучшим в финале

Лучшим игроком матча и всего финала стал канадский защитник "Тандер" Шей Гилджес-Александер. Он оформил дабл-дабл с 29 очками, 11 передачами и 5 подборами, а за серию в среднем набирал 30,3 очка за игру. Именно он получил звание MVP финала, а ранее стал лучшим игроком и регулярного сезона.

Это второе чемпионство в истории франшизы - первое было добыто еще в 1979 году, когда клуб базировался в Сиэтле и назывался "Сиэтл Суперсоникс". С момента переезда в Оклахому в 2008 году команда лишь раз играла в финале - в 2012-м, уступив "Майами".

&quot;Оклахома&quot; в драматическом финале взяла первый титул чемпиона НБА

В НБА снова новый чемпион

Нынешняя победа стала исторической и для всей НБА: седьмой год подряд в лиге появляется новый чемпион - такого еще никогда не случалось.

В целом история лиги ведет отсчет с 1947 года, когда профессиональные баскетбольные клубы впервые выявили сильнейшего. За это время чемпионами НБА становились 20 команд.

Больше всего титулов имеют:

  • "Бостон Селтикс" - 18
  • "Лос-Анджелес Лейкерс" - 17

Трижды чемпионат НБА выигрывали украинцы. Станислав Медведенко триумфовал с "Лейкерс" в 2001 и 2002 годах. А Святослав Михайлюк - с "Селтикс" в 2024-м.

Ранее рассказали, как "Лейкерс" продали за рекордные 10 миллиардов, что стало самой дорогой сделкой в истории спорта.

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