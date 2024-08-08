Разведчики уничтожили триколор РФ на школе в Нью-Йорке и вернули флаг Украины (видео)

Украинские разведчики вернули украинский флаг на здание школы-интерната №38 в Нью-Йорке Донецкой области. Ранее россияне распространяли видео с российским триколором на флагштоке образовательного учреждения.

"Разведка - это воины, которые скромно и тихо делают, казалось невозможные вещи, словно древние характерники, под покровом тени наносят удары и уничтожают", - говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Сообщается, что одним точным ударом fpv-дрона разведчики уничтожили триколор оккупантов, который 6 августа они рискнули вывесить в Нью-Йорке.

Военные поделились видео, на котором украинский флаг возвращен на свое законное место.

Ранее РБК-Украина сообщало о попытках россиян окружить ВСУ в районе Нью-Йорка.

Сегодня стало известно, что общее количество боев на фронте за минувшие сутки уменьшилось. Украинские военные сообщили о 96 боевых столкновениях сегодня и 136 столкновениях за 7 августа.

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