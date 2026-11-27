Украинские пограничники уничтожили российский реактивный ударный беспилотник "Герань-4" на высоте около 2,5 км. Для перехвата они применили дрон P1-SUN, разработанный украинской технологическо-оборонительной компанией SkyFall.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию от разработчика и видео сбития.

На опубликованном видео видно, как перехватчик P1-SUN сокращает расстояние до российского беспилотника, догоняет его и поражает цель.

Уничтожение "Герани-4" произошло на высоте около 2500 метров.

Что известно о перехватчике P1-SUN

P1-SUN - линейка украинских дронов-перехватчиков, разработанных компанией SkyFall для борьбы с ударными беспилотниками, в частности типа Shahed. С помощью этих перехватчиков уже уничтожено более 20 тысяч воздушных целей противника.

В линейку входят несколько модификаций, в частности P1-SUN Long и P1-SUN JetKiller.

P1-SUN Long оснащен модулем искусственного интеллекта, который автоматически сопровождает цель и удерживает ее в поле зрения. Это помогает оператору быстрее реагировать и точнее выполнять задачи.

P1-SUN JetKiller предназначен для перехвата скоростных воздушных целей, в частности, реактивных модификаций ударных беспилотников Shahed. Дрон-перехватчик развивает скорость до 460 км/ч, имеет дальность полета до 30 км и может работать на высоте до 9 тысяч метров.

На сегодня компания SkyFall работает над созданием еще более быстрой версии дрона-перехватчика.