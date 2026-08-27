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Украинский НРК с боевым модулем Wolly теперь можно приобрести за "е-баллы" (фото)

17:21 27.08.2026 Чт
2 мин
Наземный дрон оснащен пулеметом.
aimg Константин Широкун
Украинский НРК с боевым модулем Wolly теперь можно приобрести за "е-баллы" (фото) Фото: украинский НРК с боевым модулем Wolly можно приобрести за "е-баллы" (пресс-служба компании)
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Разведывательно-ударный НРК Tanchik Droid 12.7 теперь доступен на маркетплейсе Brave1. Военные подразделения могут заказать его за "е-балы".

Об этом сообщили в пресс-службе компании DevDroid.

Tanchik Droid 12.7 создан благодаря сочетанию разработок DevDroid и Overland Defense. Комплекс предназначен для дистанционного выполнения боевых задач, уменьшая необходимость нахождения оператора в опасной зоне.

Наземный комплекс оснащен пулеметом Browning с 400 патронами и имеет дальность поражения целей около 1 километра. Запас хода НРК на штатных батареях – около 35 километров.

В состав комплекса входят:

  • платформа Tanchik, адаптированная для работы в сложных условиях
  • дистанционно управляемый боевой модуль Wolly 12.7
  • универсальная система управления НРК Droid Box.

Tanchik Droid 12.7 может выполнять задачи по наблюдению и разведке, поражению живой силы и противодействию технике противника. Заказать комплекс можно на маркетплейсе Brave1.

Напомним, ранее турецкая оборонная компания FNSS представила новый плавающий НРК под названием U-MAV (Multi-Purpose Modular Unmanned Amphibious Vehicle). На воде машина развивает скорость до 7 узлов, в то время как на суше ее максимальная скорость достигает 70 км/ч.

Также мы писали, что наземные роботизированные комплексы становятся все более заметной частью вооружения сил обороны: недавно сообщалось , что НРК Protector вдвое увеличил грузоподъемность и получил новый тип связи.

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