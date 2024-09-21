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Лучший украинский боксер в полусреднем весе проведет бой за чемпионский титул

Филадельфия, Суббота 21 сентября 2024 13:55
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Лучший украинский боксер в полусреднем весе проведет бой за чемпионский титул Фото: Карен Чухаджян уже встречался с будущим соперником (instagram.com/karen_chukhadzhian)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Карен Чухаджян поборется за пояс Международной боксерской федерации (IBF) с американским бойцом Джароном Эннисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.

Поединок состоится 9 ноября в Филадельфии. При любом результате Чухаджян получит за бой 700 тысяч долларов, тогда как Эннис заработает 1,3 млн.

Украинец стал претендентом на чемпионский титул IBF после победы над британцем Гарри Скарффом, которого он одолел весной по единогласному решению судей. Эннис получил звание чемпиона IBF в ноябре 2023 года из-за отказа Теренса Кроуфорда проводить защиту.

Для американца это будет вторая защита титула – в июле он победил Давида Аванесяна из Армении техническим нокаутом. Соперник отказался продолжать бой после нокдауна. Всего американец провел в профе 32 поединка, все завершил в свою пользу, в 29 случаях – нокаутом.

Чухаджян и Эннис встречались на ринге в январе прошлого года. Тогда украинец по решению судей уступил титул временного чемпиона мира IBF. Это было второе поражение Чухаджяна в профессиональной карьере.

Кто такой Карен Чухаджян

28-летний уроженец Киева. В профессиональном боксе – с 2015 года. Выступает в полусредней и первой средней весовых категориях.

На его счету 24 победы, из которых 13 – нокаутом, и два поражения. Действующий чемпион по версии IBF Inter-Continental и бывший – по версии WBA International (2020-2021 годы) в полусреднем весе. Он является первым в рейтингах среди украинских боксеров полусредней весовой категории и входит в топ-10 в мире.

К слову, экс-чемпион мира Постол вернется в ринг в 40 лет.

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