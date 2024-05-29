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Украинский дуэт стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе

Осиек, Среда 29 мая 2024 15:59
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Украинский дуэт стал чемпионом Европы по пулевой стрельбе Фото: Дарья Дудка и Сергей Кулиш завоевали европейское "золото" (Facebook/European Shooting Confederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинцы Дарья Дудка и Сергей Кулиш выиграли чемпионат Европы 2024 года в соревнованиях смешанных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Отечественный тандем одолел дуэт норвежцев в финале. Итоговый счет решающего противостояния – 17:15 в пользу украинцев.

Дудка и Кулиш торжествовали в стрельбе из трех положений. Дополнила подиум пара швейцарских стрелков. Полученная ими награда стала второй для сборной Украины на турнире в хорватском Осиеке.

Чемпионат Европы-2024 – последний турнир, на котором разыгрывают олимпийские лицензии. Честь Украины на соревнованиях представляют 32 спортсмена в двух категориях – взрослые и юниоры.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент частие в соревнованиях обеспечили 105 украинских спортсменов и 113 отечественных параатлетов.

Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах. В то же время, МОК допустил отдельных белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в статусе нейтральных.

К слову, накануне Кулиш стал вице-чемпионом Европы в стрельбе из трех положений с 50 метров.

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