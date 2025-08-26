Украинский дрон сбился с курса и упал на поле в Эстонии. У Таллинна нет претензий

Как сообщил генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон, дрон упал на территории Эстонии ранним утром 24 августа

Обломки ударного дрона были обнаружены 25 августа на поле. На месте также была воронка от взрыва. Жертв и пострадавших нет.

"По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на России, но который Россия с помощью GPS-глушения и других средств радиоэлектронной борьбы сбила с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии".

По его словам, в настоящий момент "ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон".

Он уточнил, что дрон был военным и нес взрывчатое вещество, которое также сдетонировало.

Реакция властей

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что после инцидента были запущены все необходимые процедуры. "Находка обломков дрона прежде всего связана с тем, что Россия продолжает войну в Украине, а Украина защищает себя", - отметил он.

Певкур сообщил, что Эстония начала закупку нового типа радаров, способных отслеживать низколетящие объекты. "Наши возможности станут значительно лучше. Будет ли это стопроцентное покрытие - покажет время", - сказал министр.

Дальнейшее расследование

По словам Паллосона, дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии как со стороны России, так и через Латвию. КаПо и прокуратура начали расследование, чтобы установить точные обстоятельства.

Глава разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг подчеркнул, что глушение GPS-сигнала со стороны России направлено на защиту стратегических объектов и не нацелено против Эстонии или НАТО. При этом уровень угрозы для Эстонии не изменился.