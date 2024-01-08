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Подъем Свитолиной, регресс Калининой и Костюк: первый рейтинг теннисисток в новом сезоне

Киев, Понедельник 08 января 2024 11:04
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Подъем Свитолиной, регресс Калининой и Костюк: первый рейтинг теннисисток в новом сезоне Фото: Элина Свитолина дошла до финала Auckland Open в Новой Зеландии (facebook.com/asbclassic)
Автор: Антон Федорцив

Пятеро украинских теннисисток во главе с Элиной Свитолиной попали в первую сотню классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам дебютной соревновательной недели в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

29-летняя спортсменка сохранила статус первой ракетки Украины. Более того, удачное выступление в новозеландском Окленде позволило ей подняться на две строчки вверх.

Свитолина оказалась на 23-й позиции благодаря выходу в финал Auckland Open. Ей удалось обойти хорватку Векич и полячку Линетт. В свою очередь немного потеряли Ангелина Калинина (-1 место) и Марта Костюк (-3). Тем временем сохранила 32-ю строчку Леся Цуренко.

На две ступеньки вверх поднялась и Даяна Ястремская. В данный момент отечественная теннисистка занимает 96-е место. Во второй сотне рейтинга расположились еще четыре украинки – Екатерина Байндль, Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Катарина Завацкая.

Статус первой ракетки мира удержала Ига Свентек из Польши. В свой актив она записала 9880 очков. В тройку лучших также попали белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана.

Подъем Свитолиной, регресс Калининой и Костюк: первый рейтинг теннисисток в новом сезоне

К слову, накануне Свитолина проиграла финал Окленда американке Гауфф.

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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