Украинский бизнес и государство должны сформировать систему реинтеграции ветеранов, - Метинвест

По его словам, система поддержки ветеранов охватывает путь военного от мобилизации до возвращения в коллектив, развивает ветеранские сообщества и сотрудничает с общественными инициативами для психологической и социальной адаптации бывших военных.

"Интеграция ветеранов в гражданскую жизнь это ответственность каждого, не только руководителя. Мы поддерживаем защитников на каждом этапе, учим коллективы взаимодействовать с вернувшимися с фронта", - отметил Давыденко.

По его словам, в настоящее время Метинвест реализует ряд программ поддержки, в частности "Свободные волны" в Каменском, Кривом Роге и Запорожье - там ветераны проходят реабилитацию через плавание. Участие в проекте уже приняли более 430 человек.

Еще одна инициатива - "Общайся. Ветеран", серия открытых встреч с юристами, психологами и социальными работниками, где ветераны могут поделиться опытом и получить помощь.

"Такие инициативы должны перерастать в национальные программы. Бизнес подает пример, государство подхватывает, общественные организации добавляют свой опыт - и вместе формируется целостная система поддержки ветеранов", - подчеркнул Давиденко.

Он также подчеркнул, что украинский опыт реинтеграции уникален - ведь наши ветераны продолжают работать в условиях войны. В то время как на территории США, опыт которых Украина перенимает, войны не было уже 150 лет, там ветераны возвращаются к действительно мирной жизни.

"Наши ветераны вчера защищали страну, сегодня держат экономический тыл, а завтра будут восстанавливать государство. Именно эти люди сделают Украину более сильной", - резюмировал Давиденко.