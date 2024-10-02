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Украинский авторынок в сентябре: какие машины покупали чаще всего

Среда 02 октября 2024 08:50
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Украинский авторынок в сентябре: какие машины покупали чаще всего Фото: украинский авторынок в сентябре (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Лидерство в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.

В ТОП-10 легковых автомобилей сентября 2024 года вошли следующие лидеры продаж:

  • Renault Duster – 504 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 295 ед.;
  • Mazda CX-5 – 161 ед.;
  • Toyota Hilux – 148 ед.;
  • Skoda Karoq – 138 ед.;
  • Hyundai Tucson – 129 ед.;
  • Skoda Kodiaq – 129 ед.;
  • Skoda Octavia – 128 ед.;
  • Volkswagen Touareg – 114 ед.;
  • Kia Sportage – 112 ед.

В целом же, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые машины значительно уменьшился, падение составляло около 30%. По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.

Впрочем, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился и даже продемонстрировал незначительный рост (+0,1%). Как и в предыдущие месяцы, первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. Всего за месяц в Украине было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом исчислении сентябрьский спрос на новые авто бренда уменьшился на 13%.

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Mazda Renault Skoda Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
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