Український авторинок у вересні: які машини купували найчастіше

У вересні українці придбали 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Лідерство у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.

До ТОП-10 легкових авто вересня 2024 року увійшли такі лідери продажів:

Renault Duster - 504 од.;

Toyota RAV-4 - 295 од.;

Mazda CX-5 - 161 од.;

Toyota Hilux - 148 од.;

Skoda Karoq - 138 од.;

Hyundai Tucson - 129 од.;

Skoda Kodiaq - 129 од.;

Skoda Octavia - 128 од.;

Volkswagen Touareg - 114 од.;

Kia Sportage - 112 од.

У цілому ж, у порівнянні з серпнем поточного року попит на нові машини значно зменшився, падіння становило близько 30%. За даними аналітиків ринку, зафіксований спад є очікуваним наслідком аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легкових авто.

Втім відносно вересня 2023 року попит на нові авто майже не змінився та навіть продемонстрував незначне зростання (+0,1%). Як і у попередні місяці, першість на ринку продовжує утримувати Toyota. Загалом, за місяць в Україні було зареєстровано 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові авто бренду зменшився на 13%.