Украинским военным осталось несколько километров до Кременной, - Гайдай

"До Кременной нам осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории", - написал он.

Кроме того, Гайдай отметил, что украинским бойцам удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Они уверенно удерживают там позиции.

Напомним, у украинских защитников преимущество на Сватовско-Кременском направлении в Луганской области, поэтому к Новому году ожидаются хорошие новости.

Ранее Гайдай сообщил, что россияне заменяли большие мосты, трассы и все лесополосы в Луганской области.

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