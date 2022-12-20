Россияне заминировали мосты, трассы и все лесополосы в Луганской области, - Гайдай

Российские оккупанты взорвали все маленькие мосты, заминировали большие мосты, трассы и все лесополосы, чем значительно усложнили продвижение украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире "24 канала" .

"Большинство оборонительных работ проводится в районе Старобельска, потому что все, что идет по линии фронта, они (россияне - ред.) подорвали, в частности небольшие мосты, заминировали большие мосты, трассы, все лесополосы полностью перекопаны - они заминированы, или там вырыты своеобразные норы, в которых они прячутся", - сказал он.

Гайдай отметил, что украинским бойцам сложно проходить все укрепленные участки, поэтому каждый метр в Луганской области дается очень тяжело, но защитники все равно продвигаются вперед.

Он сообщил, что захватчики заминировали территорию Луганской области вручную и дистанционно. Так, они используют современные пластиковые мины, на которые не реагирует металлоискатель.

Гайдай также рассказал, что российские командиры бросают вперед свои подразделения, даже если впереди минное поле, после чего по ним уже могут идти следующие подразделения.

В свою очередь украинские бойцы так не поступают, ведь для них важна жизнь каждого солдата.

По словам Гайдая, россияне пытаются совершать небольшие контрнаступления, но все они неуспешны. В частности, они пытаются идти со стороны Дибровы и Стельмаховки. К тому же, захватчики постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии деоккупированные села, в частности Макеевку и Невское.

При этом ВСУ закрепились в направлении Белогоровки. Гайдай прогнозирует, что из-за низкой температуры и замерзшей земли в ближайшее время в Луганской области активизируются боевые действия.