Преимущество ВСУ. Гайдай пообещал "хорошие новости" к Новому году на Луганском направлении

Украинские военные держать преимущество в своих руках в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Хорошие новости от ВСУ на этом направлении ожидаются до Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Все же остается на Сватовско-Кременском направлении преимущество ВСУ. То есть там в обороне находятся российско-оккупационные войска. Надеюсь до Нового года будут хорошие новости. Но сейчас важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению", - рассказал он.

Что касается Белогоровки, то, по словам Гайдая, там постоянные обстрелы. Как добавил глава региона, там ВСУ выдержали оборону и враг не продвинулся.