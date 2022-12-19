ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Преимущество ВСУ. Гайдай пообещал "хорошие новости" к Новому году на Луганском направлении

Новина українською →
Луганск, Понедельник 19 декабря 2022 10:24
Преимущество ВСУ. Гайдай пообещал "хорошие новости" к Новому году на Луганском направлении Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные держать преимущество в своих руках в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Хорошие новости от ВСУ на этом направлении ожидаются до Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Все же остается на Сватовско-Кременском направлении преимущество ВСУ. То есть там в обороне находятся российско-оккупационные войска. Надеюсь до Нового года будут хорошие новости. Но сейчас важно выдержать паузу, чтобы не помешать продвижению", - рассказал он.

Что касается Белогоровки, то, по словам Гайдая, там постоянные обстрелы. Как добавил глава региона, там ВСУ выдержали оборону и враг не продвинулся.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА рассказывал, что контрнаступление украинских сил в области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

По данным карт ISW на востоке оккупанты своими атаками стараются не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления. В частности, наши бойцы, вероятно, планируют окружить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах